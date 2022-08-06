حادث مروّع سلبه حياته.. وفاة محمود سيف الدين عضو اللجنة المركزية في "حزب الإتحاد"

غيّب الموت، اليوم السبت، السيّد محمود محمد سيف الدين، عضو اللجنة المركزية في حزب الإتحاد الإشتراكي العربي، ووالد مدير عام مستشفى سبلين الحكومي.

وسيصلى على جثمان الراحل بعد صلاة ظهر يوم الأحد 7 آب 2022 في مسجد الرّحمة - برجا، ويوارى الثرى في جبانة البلدة.

Advertisement

تقبل التعازي ولمدّة 3 أيام في منزله الكائن في برجا - حي عين الصغير.

يُشار إلى أن سيف الدين تعرّض، أمس الجمعة، لحادث صدم مروع على أوتوستراد الجيّة، وذلك إبان حضوره حفل زفافٍ ضمن صالة كائنة على مقربة من الطريق الدوليّة.

"لبنان24"، فإنّ سيف الدين كان داخل الصالة، مساء الجمعة، وخرج منها من أجل إحضار هاتفه من السيارة التي كان يركنها على الطريق مباشرة. وفجأة، اصطدمت مركبة مسرعة به لتصيبه بشكل مباشر. ووفقاً لمعلومات، فإنّ سيف الدين كان داخل الصالة، مساء الجمعة، وخرج منها من أجل إحضار هاتفه من السيارة التي كان يركنها على الطريق مباشرة. وفجأة، اصطدمت مركبة مسرعة به لتصيبه بشكل مباشر.

وعلى الفور، حضرت فرق الإسعاف إلى المكان وجرى نقل سيف الدين إلى مستشفى سبلين الحكومي، إلا أنه توفيَ فجر اليوم السبت متأثراً بجراحه.