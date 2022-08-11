عاليه شيعت والدة رامي الريس بمأتم مهيب

Advertisement

شيعت مدينة عاليه، والدة مستشار رئيس الحزب "التقدمي الإشتراكي" رامي الريس وعضو المجلس البلدي في عاليه المهندس رائد الريس السيدة هيام الريس، في مأتم جامع ضمن إجراءات الوقاية من "كورونا" في "قاعة الرسالة الاجتماعية" في عاليه. في حضور شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الدكتور سامي أبي المنى، وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي يرافقه مستشاره نادر حديفة، عضوي "اللقاء الديموقراطي" النائبين أكرم شهيب ووائل أبو فاعور، الوزيرة السابقة الدكتورة منال غبد الصمد، النائب السابق علاء الدين ترو، المدير العام لوزارة المهجرين أحمد محمود، المدير العام للنقل المشترك زياد نصر، أمين السر العام في الحزب "التقدمي الإشتراكي" ظافر ناصر، عضو مجلس القيادة خضر الغضبان، وكيل داخلية عاليه يوسف دعيبس، رئيس "مؤسسة الشيخ أبو حسن عارف حلاوي" الشيخ حسان حلاوي، المراقب المالي في مجلس الجنوب ياسر ذبيان، الدكتور وليد صافي، أمين سر المجلس المذهبي المحامي نزار البراضعي، عضو هيئة صندوق المهجرين نديم نمور، رئيس بلدية عاليه وجدي مراد، رئيس "الحركة اليسارية اللبنانية" منير بركات، قائد الشرطة القضائية السابق العميد سليم سليم، رئيس "نادي الصفاء" الشيخ رياض عطاالله وعدد من المشايخ والأهالي والشخصيات.وزار رئيس "اللقاء الديموقراطي النائب تيمور جنبلاط منزل الريس في عاليه مقدماً التعازي.ومن المعزين ايضا، وزير شؤون المهجرين في حكومة تصريف الاعمال عصام شرف الدين ووفد، أمين سر "كتلة اللقاء الديموقراطي" النائب هادي أبو الحسن، عضو الكتلة النائب بلال عبدالله، النائب السابق غازي العريضي، رئيس الأركان في الجيش اللبناني اللواء أمين العرم، رئيس الأركان السابق اللواء شوقي المصري، سفير لبنان في موسكو شوقي بو نصار، المدير العام للمؤسسة العامة للاسواق الاستهلاكية زياد شيا، وكيل داخلية الجرد في الحزب "التقدمي الاشتراكي" جنبلاط غريزي، وكيل داخلية الشويفات مروان أبي فرج، رئيسة اللجنة الاجتماعية في المجلس المذهبي الدرزي غادة جنبلاط، مدير الداخلية في الحزب "الديموقراطي اللبناني" لواء جابر على رأس وفد، مدير الاعلام جاد حيدر، عضو مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان سامر سليم، النائب السابق لحاكم مصرف لبنان سعد العنداري، السفير السابق عاصم جابر، قائد الشرطة القضائية السابق العميد أنور يحي، المستشار في دار الفتوى زياد موسى ورئيس إتحاد بلديات الشحار غازي الشعار وعدد من المخاتير.وتلقى الريس عددا من اتصالات التعزية، أبرزها من الرئيسين ميشال سليمان وتمام سلام، توفيق سلطان، رئيس "رابطة أصدقاء كمال جنبلاط" عباس خلف وعدد من الشخصيات.كذلك تلقى برقية تعزية من الرئيس سليم الحص عبر مستشاره رفعت بدوي والنائب السابق نعمة طعمة وشخصيات.وتستكمل التعازي يوم غد الجمعة في 12 آب في دار الطائفة الدرزية في بيروت.