زوجة الفقيد ماريز لوني طحيني
أولاده أنطوان شيخاني زوجته سندرين مونستان وبناتهما: أورنيلا وسيلينا
كريم شيخاني زوجته همايا حراتي وأولادهما: ألكساندر، لوكاس، زوي
شقيقه نهى عازار أرملة المرحوم سمير شيخاني
شقيقته ليلى أرملة المرحوم موريس ناقوز وعائلتها
وعموم عائلات شيخاني، لطف الله، طحينـي، مونستان، حراتي، ناقوز، عازار، وعموم أهـالي بكفيا وأنسباؤهم ينعون فقيدهم الغالي المرحوم
الدكتور
رفيق أنطون شيخاني
المدير السابق لفرع الترجمة واللغات في الجامعة اللبنانية
الحائز على السعفة الأكاديمية الفرنسية برتبة فارس
المنتقل الى رحمته تعالى الاثنين ١٩ أيلول ٢٠٢٢ متمماً واجباته الدينية.
تقبل التعازي اليوم الخميس ٢٢ منه في صالون كنيسة مار جرجس، بكفيا، من الساعة الحادية عشر قبل الظهر ولغاية السادسة مساءً.
للتعازي عبر الهاتف:
ماريز لوني: 03/646980
أنطوان: 0033612308318 (Whatsapp)
كريم: 00971508117510 (whatsapp)