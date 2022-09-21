رفيق أنطون شيخاني

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زوجة الفقيد ماريز لوني طحينيأولاده أنطوان شيخاني زوجته سندرين مونستان وبناتهما: أورنيلا وسيليناكريم شيخاني زوجته همايا حراتي وأولادهما: ألكساندر، لوكاس، زويشقيقه نهى عازار أرملة المرحوم سمير شيخانيشقيقته ليلى أرملة المرحوم موريس ناقوز وعائلتهاوعموم عائلات شيخاني، لطف الله، طحينـي، مونستان، حراتي، ناقوز، عازار، وعموم أهـالي بكفيا وأنسباؤهم ينعون فقيدهم الغالي المرحومالدكتوررفيق أنطون شيخانيالمدير السابق لفرع الترجمة واللغات في الجامعة اللبنانيةالحائز على السعفة الأكاديمية الفرنسية برتبة فارسالمنتقل الى رحمته تعالى الاثنين ١٩ أيلول ٢٠٢٢ متمماً واجباته الدينية.تقبل التعازي اليوم الخميس ٢٢ منه في صالون كنيسة مار جرجس، بكفيا، من الساعة الحادية عشر قبل الظهر ولغاية السادسة مساءً.للتعازي عبر الهاتف:ماريز لوني: 03/646980أنطوان: 0033612308318 (Whatsapp)كريم: 00971508117510 (whatsapp)