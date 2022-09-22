أنطوان مرعي عجيل

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زوجة الفقيد Ingeborgأولاده أوريليا عجيلغي عجيلوعموم عائلات عجيل، مالك، كري وأنسباؤهم ينعون إليكم فقيدهم المرحومأنطوان مرعي عجيلالمنتقل إلى رحمته تعالى في المهجر الاربعاء 21 أيلول 2022.عائلة الفقيد تدعو كل من عرفه وأحبه أن يذكره بصلاته.للتعازي الاتصال:غي: 004917622073280روني مالك: 03/658016Email: cedarman4@gmail.com