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تعازي ووفيات

أنطوان مرعي عجيل

Lebanon 24
22-09-2022 | 22:48
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زوجة الفقيد Ingeborg

أولاده أوريليا عجيل

غي عجيل

وعموم عائلات عجيل، مالك، كري وأنسباؤهم ينعون إليكم فقيدهم المرحوم

أنطوان مرعي عجيل

المنتقل إلى رحمته تعالى في المهجر الاربعاء 21 أيلول 2022.

عائلة الفقيد تدعو كل من عرفه وأحبه أن يذكره بصلاته.
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للتعازي الاتصال:

غي: 004917622073280

روني مالك: 03/658016

Email: cedarman4@gmail.com
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