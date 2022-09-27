الياس داوود حنا نورا

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زوجة الفقيد هدى مخايل موسىاولاده دافيد زوجته نبيله هاني وعائلتهماكارلوس زوجته ليلى حداد وعائلتهماريشار (في المهجر)شقيقه سليمان وعائلته (في المهجر)زوج شقيقته المرحومة سلمى كريم ميلان وعائلتهاولاد شقيقته المرحومة سعدى وعائلاتهموأنسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون بمزيد من الحزن والاسى فقيدهم الغالي المرحومالياس داوود حنا نوراالمنتقل إلى رحمته تعالى يوم الاثنين الواقع فيه 26 ايلول 2022 متمماً واجباته الدينية.يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الثانية بعد ظهر اليوم الاربعاء 28 منه في كنيسة الصعود، ضبيه ثم يوارى في مدفن العائلة، الجرمق (قضاء جزين).تقبل التعازي قبل الدفن في صالون الكنيسة ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر. وغداً الخميس 29 منه في صالون كنيسة الصعود، ضبيه ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً.للتعزية عبر الهاتفهدى 03/975587دافيد 03/823623كارلوس 03/366127ريشار 0033623199903