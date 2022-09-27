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تعازي ووفيات
الياس داوود حنا نورا
Lebanon 24
27-09-2022
|
22:33
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زوجة الفقيد هدى مخايل موسى
اولاده دافيد زوجته نبيله هاني وعائلتهما
كارلوس زوجته ليلى حداد وعائلتهما
ريشار (في المهجر)
شقيقه سليمان وعائلته (في المهجر)
زوج شقيقته المرحومة سلمى كريم ميلان وعائلته
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اولاد شقيقته المرحومة سعدى وعائلاتهم
وأنسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون بمزيد من الحزن والاسى فقيدهم الغالي المرحوم
الياس داوود حنا نورا
المنتقل إلى رحمته تعالى يوم الاثنين الواقع فيه 26 ايلول 2022 متمماً واجباته الدينية.
يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الثانية بعد ظهر اليوم الاربعاء 28 منه في كنيسة الصعود، ضبيه ثم يوارى في مدفن العائلة، الجرمق (قضاء جزين).
تقبل التعازي قبل الدفن في صالون الكنيسة ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر. وغداً الخميس 29 منه في صالون كنيسة الصعود، ضبيه ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً.
للتعزية عبر الهاتف
هدى 03/975587
دافيد 03/823623
كارلوس 03/366127
ريشار 0033623199903
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