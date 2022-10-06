لميا سليم دواليبي

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أولادها الدكتور جورج زوجته دومينيك راندون وعائلتهغسان زوجته ايما ابو حنا وعائلتهالقاضي زياد زوجته الصيدلي د. كلوديا الشاوي وعائلتهبناتها باتي زوجة عصام دواليبي وعائلتهاجهادينعون وفاة المأسوف عليها المرحومةلميا سليم دواليبيارملة المرحوم الملازم اول المتقاعد ابراهيم ابو حيدرالراقدة على رجاء القيامة والحياة الابدية الثلثاء ٤ تشرين الاول ٢٠٢٢ متممة واجباتها الدينية.يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الحادية عشرة والنصف قبل ظهر اليوم الجمعة ٧ منه في كنيسة مار الياس للروم الارثوذكس، الرابية، المطيلب.تقبل التعازي في صالون كنيسة مار الياس، الرابية، المطيلب، من الساعة العاشرة والنصف صباحاً حتى موعد الدفن.ينقل جثمانها بعد الصلاة الى مدافن العائلة في طليا، البقاع.وتقبل التعازي في صالون كنيسة القديس جاورجيوس، طليا، لغاية السادسة مساءوغداً السبت ٨ منه في صالون كنيسة مار الياس للروم الارثوذكس، الرابية، المطيلب، من الساعة الأولى بعد الظهر حتى السابعة مساء.