أولادها الدكتور جورج زوجته دومينيك راندون وعائلته
غسان زوجته ايما ابو حنا وعائلته
القاضي زياد زوجته الصيدلي د. كلوديا الشاوي وعائلته
بناتها باتي زوجة عصام دواليبي وعائلتها
جهاد
ينعون وفاة المأسوف عليها المرحومة
لميا سليم دواليبي
ارملة المرحوم الملازم اول المتقاعد ابراهيم ابو حيدر
الراقدة على رجاء القيامة والحياة الابدية الثلثاء ٤ تشرين الاول ٢٠٢٢ متممة واجباتها الدينية.
يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الحادية عشرة والنصف قبل ظهر اليوم الجمعة ٧ منه في كنيسة مار الياس للروم الارثوذكس، الرابية، المطيلب.
تقبل التعازي في صالون كنيسة مار الياس، الرابية، المطيلب، من الساعة العاشرة والنصف صباحاً حتى موعد الدفن.
ينقل جثمانها بعد الصلاة الى مدافن العائلة في طليا، البقاع.
وتقبل التعازي في صالون كنيسة القديس جاورجيوس، طليا، لغاية السادسة مساء
وغداً السبت ٨ منه في صالون كنيسة مار الياس للروم الارثوذكس، الرابية، المطيلب، من الساعة الأولى بعد الظهر حتى السابعة مساء.