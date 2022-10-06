يولا راجي جدع

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أولاد الفقيدة الدكتور جوزف (جو) سويدان، زوجته غرازيلا الخوريسمير سويدان، زوجته مرتا دامونيمنى سويدان، زوجة نجيب بتلونيريما سويدان، زوجة الدكتور جورج واردينيأحفادها الدكتور رودي سام جوزف سويدانشينا جوزف سويدان، زوجة إميل مهنا، وولديهما ميا و ريشارسامي سمير سويدانفادي سمير سويدانسليم نجيب بتلونيكريم نجيب بتلونيطوني جورج وارديني، زوجته حنين صبحإيلي جورج وارديني، زوجته باتريسيا غسطينجان كلود جورج واردينيعائلة شقيقتها:المرحومة سلوى جدع زوجة المرحوم جون شاينعائلات أشقاء المرحوم زوجها:المرحومين الياس، صبحي، كامل، وأنيس سويدان والمرحومة سميرة زوجة المرحوم جبور جبور والمرحومة إميلي زوجة المرحوم لويس سويدانوعموم عائلات سويدان، جدع، الخوري، بتلوني، وارديني، داموني، شاين، حليوى، نحاس، جبور، مهنا، صبح، غسطين وأنسباؤهم ينعون بمزيد من الحزن والأسى فقيدتهم الغالية المرحومةيولا راجي جدعزوجة المرحوم سامي نايف سويدانيحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الثالثة بعد ظهر غد السبت 8 تشرين الاول 2022 في مطرانية الروم الملكيين الكاثوليك، طريق الشام، بيروت.تقبل التعازي قبل الصلاة من الساعة ١١ قبل الظهر، والاحد 9 منه من الساعة الثالثة بعد الظهر ولغاية ٧ مساءً في صالون المطرانية.