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تعازي ووفيات

يولا راجي جدع

Lebanon 24
06-10-2022 | 22:24
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أولاد الفقيدة الدكتور جوزف (جو) سويدان، زوجته غرازيلا الخوري

سمير سويدان، زوجته مرتا داموني

منى سويدان، زوجة نجيب بتلوني

ريما سويدان، زوجة الدكتور جورج وارديني

أحفادها الدكتور رودي سام جوزف سويدان
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شينا جوزف سويدان، زوجة إميل مهنا، وولديهما ميا و ريشار

سامي سمير سويدان

فادي سمير سويدان

سليم نجيب بتلوني

كريم نجيب بتلوني

طوني جورج وارديني، زوجته حنين صبح

إيلي جورج وارديني، زوجته باتريسيا غسطين

جان كلود جورج وارديني

عائلة شقيقتها:المرحومة سلوى جدع زوجة المرحوم جون شاين

عائلات أشقاء المرحوم زوجها:

المرحومين الياس، صبحي، كامل، وأنيس سويدان والمرحومة سميرة زوجة المرحوم جبور جبور والمرحومة إميلي زوجة المرحوم لويس سويدان

وعموم عائلات سويدان، جدع، الخوري، بتلوني، وارديني، داموني، شاين، حليوى، نحاس، جبور، مهنا، صبح، غسطين وأنسباؤهم ينعون بمزيد من الحزن والأسى فقيدتهم الغالية المرحومة

يولا راجي جدع

زوجة المرحوم سامي نايف سويدان

يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الثالثة بعد ظهر غد السبت 8 تشرين الاول 2022 في مطرانية الروم الملكيين الكاثوليك، طريق الشام، بيروت.

تقبل التعازي قبل الصلاة من الساعة ١١ قبل الظهر، والاحد 9 منه من الساعة الثالثة بعد الظهر ولغاية ٧ مساءً في صالون المطرانية.

 
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