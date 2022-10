"آبل" تستعد لإظهار المزيد من الإعلانات داخل متجرها للتطبيقات

Advertisement

تستعد شركة أبل لإظهار المزيد من الإعلانات داخل متجرها للتطبيقات App Store، فلأول مرة سيتمكن المطورون من عرض إعلانات تطبيقاتهم مباشرة داخل تبويب Today، إلى جانب إظهار الإعلانات في تبويب You Might Also Like للتطبيقات المقترحة.وأعلنت الشركة أن المساحات الإعلانية الجديدة ستبدأ في الظهور على متجرها بجميع الدول، عدا الصين، بداية من 25 تشرين الأول الجاري، وستتخذ الإعلانات الطابع المميز لإعلانات "آب ستور" والتي يميزها لون خلفية زرقاء مع وضع كلمة Ad لعكس الصفة الإعلانية للمحتوى.وأشارت أبل إلى أن الإعلانات التي ستظهر داخل تبويب "توداي" ستفتح المجال للمطورين لعرض تطبيقاتهم أمام المستخدم، لتكون أول محتوى تقع عيناه عليه عند بداية رحلته داخل المتجر، بحسب موقع الشركة.واعتاد تبويب Today على أن يعرض المحتوى المختار بعناية بجانب فريق التحرير الخاص بمتجر أبل، ولم يكن يعرض من قبل أي مواد إعلانية مدفوعة، لذلك فتعتبر المساحة الإعلانية في هذا التبويب تعبيراً عن توجه جديد لأبل ناحية زيادة أرباحها من متجرها للتطبيقات، إلى جانب النسبة التي تقتطعها الشركة من أرباح أي تطبيق، وهي تتراوح بين 15% و30%.كذلك يمثل الحيز الإعلاني الجديد داخل مساحة You Might Also Like دافعاً تنافسياً للمطورين للتسابق على حجز تلك الإعلانات في تلك المساحة، فهي تتواجد أسفل صفحات التطبيقات داخل متجر أبل، وبالتالي سيحاول المطورون الإعلان مباشرة أسفل صفحات التطبيقات المنافسة لتطبيقاتهم.إلا أن الخبير القانوني فلوريان مولر سلط الضوء على أن تلك المساحة الإعلانية الجديدة ستزيد من الضغط على المطورين، حيث ستضطرهم إلى حجز المساحات الإعلانية أسفل صفحات تطبيقاتهم، لمنع وصول إعلانات المنافسين إليها.بذلك يرتفع عدد المساحات الإعلانية المتاحة على متن متجر آب ستور إلى 4 مساحات إعلانية، فظلت المساحات الإعلانية المتاحة على متجر أبل منحصرة في الإعلانات داخل نتائج البحث، فالنوع الأول كان يعتمد على إظهار إعلانات داخل نتائج البحث اعتماداً على كلمات مفتاحية محددة، بينما النوع الثاني كان يتمثل في مساحة تحت عنوان Suggested والتي كانت تظهر مباشرة في تبويب البحث Search.