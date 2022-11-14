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تكنولوجيا وعلوم

ماسك يغرد بالعربي فيقع في خطأ لغوي بسبب ترجمة غوغل!

Lebanon 24
14-11-2022 | 08:00
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لجأ الملياردير الأميركي ومالك منصة تويتر إيلون ماسك إلى موقع غوغل للترجمة الفورية ليرد على مغرد عربي، مما أوقعه في خطأ لغوي، وبدلا من أن يقول له "سوف أفعل" أو "سوف نفعل" قال "سوف تفعل".


وفي التفاصيل، بدأت القصة عندما نشر ماسك على حسابه في تويتر تغريدة تضمنت رموزا تعبيرية (إيموجي)، في إشارة إلى عدة إصلاحات قريبة في تويتر، والتي نالت اهتماما واسعا من قبل متابعيه.
 
ورد أحد صناع المحتوى العربي الذي يحمل حسابه اسم "ثنيان"، على تغريدة ماسك قائلًا: "بالنسبة للوسوم العربية فهي لا تزال مليئة بالتغريدات العشوائية. في كل مرة أرى وسمًا يتصدر باللغة العربية لا يمكنني العثور على أي تغريدات أصلية أو ذات مغزى، فهي مليئة بالإعلانات والرسائل غير المرغوب فيها؛ أرجو إصلاحها".
 


ماسك اضطر للرد على ثنيان باللغة العربية، وذلك لتأكيد عزمه على إصلاح مشكلة "الذباب الإلكتروني" في الوسوم العشوائية (Spams) عبر تويتر.
 
تغريدة ماسك وما احتوته من خطأ في اللغة العربية جعلته عرضه للتهكم والسخرية من بعض نشطاء تويتر خاصة العرب، مشيرين إلى لجوء الملياردير الأميركي لاستخدام خدمة ترجمة غوغل الفورية من أجل كتابتها.
 
 
وقال المطور التقني قصي عمار عبر حسابه على تويتر، ساخرا: "حاول ألا تستخدم خدمة ترجمة غوغل في المرة القادمة".
وبعيدا عن الخطأ، تفاعل مغردون آخرون مع تغريدة ماسك المفاجئة باللغة العربية، وأكدوا ضرورة التخلص من ظاهرة التفاعل الوهمي عبر التريندات العربية.
المصدر: الجزيرة
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