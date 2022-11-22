لا حماسة لاستنساخ "تويتر".. ما الأسباب؟

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وتساءل موقع "أكسيوس" حول الأسباب التي تجعلُ منصات التواصل الاجتماعي الشهيرة غير متحمسة لطرح نسخة شبيهة بـ"تويتر"، من أجل سد أي فراغ محتمل. دخل موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مرحلة "غامضة"، منذ شرائه من قبل الملياردير الأميركي، إلون ماسك، وسط قلق بشأن مآله، في ظل التغييرات التي يريد الرجل الثري أن يحدثها، فيما يتزايد احتمال وقوع أعطاب ومشاكل تقنية.وتساءل موقع "أكسيوس" حول الأسباب التي تجعلُ منصات التواصل الاجتماعي الشهيرة غير متحمسة لطرح نسخة شبيهة بـ"تويتر"، من أجل سد أي فراغ محتمل.



وبحسب المصدر، فإن شركات التواصل الاجتماعي الكبرى ليست في عجلة من أمرها إزاء طرح نسخة تشبه "تويتر"، رغم قول ماسك نفسه إن إفلاس الشركة أمرٌ غير مستبعد.





واشتكى عدد من مستخدمي "تويتر"، مؤخرا، من حدوث أعطال متكررة، فيما تذمروا من بطء استجابة الموقع لمشكلاتهم، في اضطراب عزاه الخبراء إلى تخلي الشركة عن نصف الموظفين الذين كانوا يشرفون على المحتوى.