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تكنولوجيا وعلوم

Asus تطلق أحد أكثر هواتف أندرويد تميزاً

Lebanon 24
23-11-2022 | 05:00
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كشفت Asus عن هاتف جديد صمم ليكون جهاز أندرويد مميزاً من حيث المظهر والتقنيات والأداء.

وأكثر ما يميز ROG Phone 6 Diablo Immortal Edition الجديد هو التصميم الفريد والزخارف المضيئة على واجهته الخلفية، فضلا عن الملحقات التي جهّز بها مثل المحفظة الجلدية الأنيقة التي تستخدم لحمل الشاحن وكابل الشحن.
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وحصل الهاتف على هيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IPX4، أبعاده (173/77/10.4) ملم، وزنه 239 غ، ومحمي بزجاج Gorilla Glass Victus المضاد للصدمات والخدوش.

أما شاشته فأتت من نوع AMOLED بمقاس 6.78 بوصة، دقة عرضها (2448/1080) بيكسل، ترددها 165 هيرتزا، ومعدل سطوعها 395 شمعة/م تقريبا، وتعمل مع تقنيات +HDR10.


ويضمن الأداء الممتاز لهذا الجهاز نظام Android 12، ومعالج Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 ، وذواكر وصول عشوائي 16 غيغابايت، وذواكر داخلية 512 غيغابايت.
 

وحصلت كاميرته الأساسية على 3 عدسات بدقة (50+13+5) ميغابيكسل، أما كاميرته الأمامية فأتت بدقة 12 ميغابيكسل.
 

وزود الهاتف بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 3.1، وشريحة NFC، ووماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 6000 ميلي أمبير تعمل مع تقنية الشحن السريع.
المصدر: روسيا اليوم
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