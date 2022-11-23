ميزة جديدة من "غوغل" تحمي هواتف "أندرويد" من الهجمات المدمرة





الميزة المتاحة بشكل مجاني على هواتف "أندرويد"، يمكن أن تساعد في تخليص المستخدمين من هجمات الاختراق المدمرة.

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وبحسب صحيفة "الصن" البريطانية، تسمى هذه الميزة "غوغل بلي بروتيكت"، وتعمل من خلال متجر "غوغل بلي" الرسمي.



وتفحص الميزة التطبيقات والأجهزة بحثا عن أي سلوك ضار. وتعمل على تعطيل أو إزالة التطبيقات الضارة. تحاول "غوغل" بشكل مستمر زيادة مستويات الأمان المرتبطة بتطبيقاتها، حيث دعت مستخدمي أجهزة "أندرويد"، للتحقق من ميزة خاصة يمكن أن توفر لهم ذلك.الميزة المتاحة بشكل مجاني على هواتف "أندرويد"، يمكن أن تساعد في تخليص المستخدمين من هجمات الاختراق المدمرة.وبحسب صحيفة "الصن" البريطانية، تسمى هذه الميزة "غوغل بلي بروتيكت"، وتعمل من خلال متجر "غوغل بلي" الرسمي.وتفحص الميزة التطبيقات والأجهزة بحثا عن أي سلوك ضار. وتعمل على تعطيل أو إزالة التطبيقات الضارة.

وترسل تنبيهات الخصوصية حول التطبيقات التي يمكنها استخدام الأذونات للوصول إلى بياناتك الشخصية. وتعيد تعيين أذونات التطبيق لحماية الخصوصية.

كيف نتحقق من أن الميزة تعمل؟

