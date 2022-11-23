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تكنولوجيا وعلوم

عمليات تسريح "تويتر" انتهت.. ماسك يبحث عن موظفين جدد

Lebanon 24
23-11-2022 | 16:00
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أعلن مالك "تويتر" الملياردير إيلون ماسك، انتهاء عمليات تسريح الموظفين، مشيراً إلى أن الشركة فتحت باب التوظيف في قطاعات الهندسة والمبيعات، حسبما ذكر موقع "ذا فيرج".

وشهد قطاع المبيعات إقالة عدد من الموظفين، إضافة إلى تسريح رؤساء قطاع شراكات المحتوى، إلى جانب موظفي قطاع بيع الإعلانات.
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ورغم تصريحات ماسك، إلا أنه لم يحدد طبيعة الوظائف المستهدفة في قطاعي الهندسة والمبيعات، كما أن صفحة الوظائف الشاغرة على موقع الشركة لم يتم تحديثها.

ولكن "ذا فيرج" نقل عن مصادره، أن المالك الجديد للمنصة قال خلال الاجتماع بالموظفين، إن "المتخصصين المحترفين في كتابة الأكواد البرمجية لهم الأولوية حالياً في التوظيف".

وأجاب ماسك عن بعض أسئلة الموظفين بشأن احتمالية نقل مقار الشركة الرئيسية من سان فرانسيسكو إلى تكساس، قائلاً إن "الأمر غير محتمل، لأنه سيكون بمثابة إشارة إلى أن تويتر يسيطر عليه التيار اليميني".

وأوضح أن "الأحاديث التي تثار بشأن سيطرة اليمين على المنصة ليست حقيقة"، مؤكداً أن استحواذه على تويتر يهدف إلى جعله أكثر حيادية، إلى جانب منح مساحة أكبر لعرض جميع الأفكار حتى المختلف عليها.

وفي إجابته عن بعض الأسئلة الخاصة بعمليات إعادة هيكلة الشركة التي أجريت بعد توليه زمام الشركة، اعترف ماسك بأن بعض التحركات التي قام بها تضمنت بعض الأخطاء في القرارات، ولكنه أوضح أن أوضاع الشركة ستستقر بمرور الوقت.

كذلك أكد الملياردير الأميركي على أنه مؤمن بفكر "لا مركزية" قطاع الهندسة، بحيث يمكن توظيف عدد من المبرمجين في بعض الدول، مثل اليابان، والهند، وإندونيسيا، والبرازيل.

وبشأن الحوافز، أوضح ماسك أن نظام حوافز الموظفين الحاليين سيعتمد على منحهم أسهماً في الشركة، رغم سحبها من البورصة، وسيكون بإمكانهم بيعها في توقيتات تحددها الشركة، وهو نفس النظام الذي تتبعه شركته "سبيس إكس".
المصدر: الشرق
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