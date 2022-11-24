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تكنولوجيا وعلوم

"غوغل" تحذر من تطبيق شائع على أندرويد يستهدف أموال المستخدمين

Lebanon 24
24-11-2022 | 23:00
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حذرت غوغل هذا الأسبوع من استهداف المستخدمين بتهديد جديد قد يداهم أرصدتهم المصرفية.

وتم تحذير مستخدمي أندرويد  من أن هواتفهم قد تكون هدفا للمتسللين في حالة استخدامهم لتطبيق مشهور، تم حظره مؤخرا من قِبل غوغل، ويستخدم تكتيكًا متسترًا لتثبيت برنامج Sharkbot الضار الذي يجب حذفه في حال تمّ تحميله.
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وفقًا لفريق الأمان في تطبيق Bitdefender وهو برنامج مضاد للفيروسات مطور من طرف شركة سوفتوين والتي مقرها رومانيا، فإن التطبيق المسمى إكس- فايل مانجر (X-File Manager) قادر على تجنب قواعد غوغل الصارمة من خلال عدم عرض أي شيء يثير الشبهات عند الظهور على "غوغل بلاي".

في الواقع، كان التطبيق يعمل كما هو معلن عنه، ولم يعلم أي شخص عن المشاكل التي قد يتسبب بها، حيث إنه بمجرد التثبيت على الجهاز، تظهر رسالة منبثقة على الشاشة تحذر من أن التطبيق يحتاج إلى تحديث حيوي. وبدلاً من أن تأتي هذه الترقية عبر "غوغل بلاي" الرسمي، يتم نقل مالكي الهواتف إلى مواقع ويب تابعة لجهات خارجية حيث يتم بعد ذلك إدخال البرامج الضارة مباشرة على الجهاز.

باستخدام هذا التكتيك المسمى القطارة Dropper، من غير المرجح أن تكتشف غوغل التطبيق الخطير أو تزيله من متجرها.

وقد شرح بتفيندر المزيد عن هذا التهديد "عند تنزيل تطبيق على غوغل بلاي من المحتمل أن يكتشف غوغل وجود برمجية خبيثة في التطبيق، لذلك يلجأ المجرمون إلى المزيد من الأساليب المخادعة. إحدى الطرق هي استخدام تطبيق، يكون شرعيًا مع بعض الميزات المعلن عنها، وبعدها يقوم التطبيق بإغراء المستخدمين بالمزيد من الميزات كالقطارة التي تضيف المزيد من البرامج الضارة الخبيثة على دفعات".
 
المصدر: الشرق
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