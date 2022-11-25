Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

ماسك يكشف عما عثر عليه بخزانة في مقر "تويتر" (فيديو)

Lebanon 24
25-11-2022 | 02:00
A-
A+
Doc-P-1014099-638049622240989705.jpg
Doc-P-1014099-638049622240989705.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عثر الملياردير الأميركي إيلون ماسك على خزانة مليئة بقمصان تحمل الشعار السياسي الليبرالي المتطرف "ابق مستيقظا!" في مقر الشبكة الاجتماعية "تويتر" في سان فرانسيسكو.


ونشر ماسك فيديو بهذا الشأن على صفحته في موقع "تويتر"، حيث يمكن رؤية رفوف عليها عدد كبير من القمصان التي تحمل شعار "ابق مستيقظا".
Advertisement
وعلق ماسك على هذا الفيديو، بعبارة أرفقها برمز تعبيري ضاحك: "بجد، لقد عثرت عليها في خزانة بمقر تويتر".
 


يشار إلى أن هذا الشعار السياسي يستخدم من قبل مؤيدي الليبرالية المتطرفة، أو ما يسمى بالأجندة "التقدمية".

وكان ماسك قد أعلن في وقت لاحق، عن سلعة جديدة لـ"تويتر" عبارة عن قمصان بتصميم مشابه لتلك التي تم العثور عليها، استبدلت فيها كلمة استيقظ بالبقاء في العمل.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:11 | 2022-11-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:52 | 2022-11-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2022-11-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:15 | 2022-11-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:01 | 2022-11-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
05:00 | 2022-11-25
02:30 | 2022-11-25
23:00 | 2022-11-24
16:00 | 2022-11-24
14:00 | 2022-11-24
11:00 | 2022-11-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website