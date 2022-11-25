ماسك يكشف عما عثر عليه بخزانة في مقر "تويتر" (فيديو)

عثر الملياردير الأميركي إيلون ماسك على خزانة مليئة بقمصان تحمل الشعار السياسي الليبرالي المتطرف "ابق مستيقظا!" في مقر الشبكة الاجتماعية "تويتر" في سان فرانسيسكو.





ونشر ماسك فيديو بهذا الشأن على صفحته في موقع "تويتر"، حيث يمكن رؤية رفوف عليها عدد كبير من القمصان التي تحمل شعار "ابق مستيقظا".

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وعلق ماسك على هذا الفيديو، بعبارة أرفقها برمز تعبيري ضاحك: "بجد، لقد عثرت عليها في خزانة بمقر تويتر".

Found in closet at Twitter HQ fr 🤣🤣 pic.twitter.com/3xSI3KvvHk — Elon Musk (@elonmusk) November 23, 2022



يشار إلى أن هذا الشعار السياسي يستخدم من قبل مؤيدي الليبرالية المتطرفة، أو ما يسمى بالأجندة "التقدمية". يشار إلى أن هذا الشعار السياسي يستخدم من قبل مؤيدي الليبرالية المتطرفة، أو ما يسمى بالأجندة "التقدمية".



وكان ماسك قد أعلن في وقت لاحق، عن سلعة جديدة لـ"تويتر" عبارة عن قمصان بتصميم مشابه لتلك التي تم العثور عليها، استبدلت فيها كلمة استيقظ بالبقاء في العمل.