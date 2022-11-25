Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

بمواصفات جيدة.. موتورولا تعود للمنافسة في عالم الساعات الذكية

Lebanon 24
25-11-2022 | 05:00
A-
A+
Doc-P-1014101-638049626056331861.jpg
Doc-P-1014101-638049626056331861.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت موتورولا عن مواصفات ساعتها الذكية الجديدة التي تتميز بمواصفات جيدة وسعر ينافس بقية الساعات الشبيهة من شركات الإلكترونيات الشهيرة.

ومن المفترض أن تأتي الساعة الجديدة بهيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP67، أبعاده (42/46/11.9) ملم، وزنه بدون الحزام 29 غ تقريبا.
Advertisement

أما شاشتها فستأتي لمسية من نوع IPS LCD بمقاس 1.69 بوصة، بدقة عرض (240/280) بيكسل.

وستعمل هذه الساعة بنظام تشغيل Moto Watch OS، كما ستزود بحساسات لقياس معدلات نبض القلب وقياس معدلات الأكسجة في الجسم.

وستزودها موتورولا بتقنيات "بلوتوث-5.0" للاقتران اللاسلكي السريع بالهواتف والأجهزة المحمولة، وتطبيقات وتقنيات لقياس معدلات النشاط البدني للمستخدم ومعدلات نومه اليومية.

ومن المفترض أن تطلق هذه الساعة في الأسواق العالمية قريبا بسعر منافس لا يتعدى الـ 100 دولار تقريبا.
المصدر: روسيا اليوم
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:11 | 2022-11-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:52 | 2022-11-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2022-11-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:15 | 2022-11-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:01 | 2022-11-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
02:30 | 2022-11-25
02:00 | 2022-11-25
23:00 | 2022-11-24
16:00 | 2022-11-24
14:00 | 2022-11-24
11:00 | 2022-11-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website