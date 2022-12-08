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تكنولوجيا وعلوم

DJI تطلق درونها الجديد لعشاق التصوير

Lebanon 24
08-12-2022 | 02:00
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بدأت عملاقة صناعة الدرونات DJI بطرح طائراتها المسيرة الجديدة المخصصة لعشاق التصوير من الجو.

وبالرغم من أن الشركة لم تستعرض درون DJI Mini 3 الجديد بشكل رسمي بعد إلا أن هذا الدرون بات متاحا لطلبات الشراء في بعض المتاجر الإلكترونية مثل متجر BestBuy بنيوجرسي بالولايات المتحدة.
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وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن الدرون الجديد متاح للشراء بسعر 860 دولارا تقريبا، وتتوفر مع الملحقات التي تأتي معه شفرات احتياطية للمراوح، وجهاز تحكم عن بعد، وشاشة صغيرة.
 
وتشير التسريبات إلى أن طائرة DJI Mini 3 لن يكون لديها نظام خاص لتجنب العقبات، لكنها ستكون قادرة على التحليق لمدة 38 دقيقة بالشحنة الكاملة للبطارية.


وتحتوي DJI Mini 3 على بروتوكول OcuSync 2 الذي يمكّن من التحكم بها عن بعد 10 كليومترات، فضلا عن أنها مزودة بكاميرا بدقة 48 ميغابيكسل، أما وزنها فيبلغ 249 غ.
المصدر: روسيا اليوم
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