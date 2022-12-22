اكتشاف آخر وجبة تناولها ديناصور قبل 120 مليون عاماً (صور)

اكتشف العلماء وجبة غداء مفاجئة في معدة ديناصور بحجم قطة في أحفورة "ميكرورابتور" (Microraptor) عمرها 120 مليون عام.



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ونشر هذا الاكتشاف في مجلة Vertebrate Paleontology يوم الثلاثاء، ويعتمد هذا على بحث سابق عن أحفورة Microraptor zhaoianus، التي تم اكتشافها في تكوين Jiufotang في غرب الصين. وعلى الرغم من وصف الحفرية لأول مرة في عام 2000، إلا أنها أخفت سرا تاريخيا مثيرا للفضول، حيث وجدت إعادة تحليل الحفرية عظام قدم أحد الثدييات داخل القفص الصدري للديناصور الشبيه بالطيور، وهذا "أول تسجيل لديناصور يأكل حيوانا ثدييا".ونشر هذا الاكتشاف في مجلة Vertebrate Paleontology يوم الثلاثاء، ويعتمد هذا على بحث سابق عن أحفورة Microraptor zhaoianus، التي تم اكتشافها في تكوين Jiufotang في غرب الصين.







واقترح التحليل أن الفريسة كانت من الثدييات بحجم الفأر، وعاشت على الأرض ولم تكن متسلقة جيدة. وتفتقد هذه الحفرية إلى الجزء الأوسط من جسدها، لكن القفص الصدري مرئي، وداخله تم الحفاظ على عظام قدم يمنى صغيرة، يقل حجمها عن نصف بوصة، وهي في شكل مثالي.واقترح التحليل أن الفريسة كانت من الثدييات بحجم الفأر، وعاشت على الأرض ولم تكن متسلقة جيدة.

وكانت الميكرورابتورات عبارة عن ديناصورات ثلاثية الأصابع وآكلة للحوم احتلت أشجار الأرض القديمة وهي من بين أصغر الديناصورات التي تم اكتشافها. وتُظهر أحافير أنواع مختلفة من ميكرورابتور دليلا على وجود ريش طويل على كل طرف، ربما يكون قد استخدم في الانحدار.





وقال الدكتور ديفيد هون من جامعة كوين ماري بلندن، وهو المؤلف الأول للدراسة: "من النادر جدا العثور على أمثلة لطعام داخل الديناصورات، لذا فإن كل مثال مهم حقا لأنه يقدم دليلا مباشرا على ما كانوا يأكلونه. وترسم هذه الدراسة صورة لحظة رائعة من الزمن - أول تسجيل لديناصور يأكل حيوانا ثدييا - حتى لو لم يكن مخيفا تماما مثل أي شيء آخر في فيلم الحديقة الجوراسية (Jurassic Park)".