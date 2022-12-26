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تكنولوجيا وعلوم

يوتيوب تطلق ميزة جديدة للهواتف.. ما هي؟

Lebanon 24
26-12-2022 | 11:00
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بدأت يوتيوب اختبار ميزة "الإضافة إلى قائمة المحتوى التالي Add to queue" لمستخدمي الأجهزة المحمولة العاملة بنظامي أندرويد وآي أو إس.

وتتيح يوتيوب هذه الميزة لمستخدمي نسخة الويب من منصتها منذ سنوات، كما أنها توفرها لتطبيق يوتيوب على الأجهزة المحمولة تحت ظروف محددة، مثل: التحكم بأجهزة البث كروم كاست "Chromecast" باستخدام الهواتف.
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لكن الآن بدأت يوتيوب اختبار هذه الميزة مع مشتركي النسخة المدفوعة "Premium" الذين يختارون الموافقة على تجربة الميزات التجريبية، وهي تتيح لهم إضافة مقاطع الفيديو إلى قائمة لمشاهدتها معًا.

وبعد تفعيل الميزة، سيرى المستخدمون بالنقر على النقاط الثلاث التي تُعرض أسفل كل فيديو إلى جانب العنوان، خيارًا جديدًا، هو: "تشغيل آخر فيديو في قائمة المحتوى التالي Play last in queue"، وبالنقر عليه فإن الفيديو يُضاف إلى أسفل القائمة، أو يُنشئ قائمة جديدة إن لم يكن المستخدم يشاهد مقطع فيديو.

وبعد انتهاء كل مقطع فيديو في القائمة، فإن يوتيوب يُشغّل المقطع التالي حتى انتهاء المقاطع كلها. وتتيح الميزة أيضًا إمكانية إعادة ترتيب المقاطع في القائمة، أو حذفها. ويمكن حذف القائمة جميعها من خلال الخروج من تطبيق يوتيوب أو النقر على زر الإغلاق x في الشريط السفلي.

وان لم تظهر الميزة الجديد للمشتركين في خدمة يوتيوب المدفوعة "YouTube Premium"، فيتوجب عليهم تفعيلها من خلال النقر على صورة الملف الشخصي في الزاوية العليا اليمنى، ثم الذهاب إلى الإعدادات Settings، ثم تجربة الميزات الجديدة Try New Features، ثم التمرير إلى ميزة "قائمة المحتوى التالي" Queue ثم خيار تجربتها Try it Out.


وبحسب شاشة الإعدادات، فإن اختبار الميزة سيبقى متاحًا حتى 28 كانون الثاني المقبل. (المصدر: العربية)
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