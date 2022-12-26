يوتيوب تطلق ميزة جديدة للهواتف.. ما هي؟

بدأت يوتيوب اختبار ميزة "الإضافة إلى قائمة المحتوى التالي Add to queue" لمستخدمي الأجهزة المحمولة العاملة بنظامي أندرويد وآي أو إس.



وتتيح يوتيوب هذه الميزة لمستخدمي نسخة الويب من منصتها منذ سنوات، كما أنها توفرها لتطبيق يوتيوب على الأجهزة المحمولة تحت ظروف محددة، مثل: التحكم بأجهزة البث كروم كاست "Chromecast" باستخدام الهواتف.

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لكن الآن بدأت يوتيوب اختبار هذه الميزة مع مشتركي النسخة المدفوعة "Premium" الذين يختارون الموافقة على تجربة الميزات التجريبية، وهي تتيح لهم إضافة مقاطع الفيديو إلى قائمة لمشاهدتها معًا. وتتيح يوتيوب هذه الميزة لمستخدمي نسخة الويب من منصتها منذ سنوات، كما أنها توفرها لتطبيق يوتيوب على الأجهزة المحمولة تحت ظروف محددة، مثل: التحكم بأجهزة البث كروم كاست "Chromecast" باستخدام الهواتف.لكن الآن بدأت يوتيوب اختبار هذه الميزة مع مشتركي النسخة المدفوعة "Premium" الذين يختارون الموافقة على تجربة الميزات التجريبية، وهي تتيح لهم إضافة مقاطع الفيديو إلى قائمة لمشاهدتها معًا.



وبعد تفعيل الميزة، سيرى المستخدمون بالنقر على النقاط الثلاث التي تُعرض أسفل كل فيديو إلى جانب العنوان، خيارًا جديدًا، هو: "تشغيل آخر فيديو في قائمة المحتوى التالي Play last in queue"، وبالنقر عليه فإن الفيديو يُضاف إلى أسفل القائمة، أو يُنشئ قائمة جديدة إن لم يكن المستخدم يشاهد مقطع فيديو.