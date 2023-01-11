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تكنولوجيا وعلوم
تسريبات... ما هي ميزات "iPhone 15" المنتظر؟
Lebanon 24
11-01-2023
|
23:00
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سرّبت بعض مواقع الإنترنت معلومات تتعلق بخصائص بعض هواتف "iPhone 15" التي ستطرحها آبل العام الجاري.
وتبعا لأحدث التسريبات فإن أجهزة "iPhone 15" ستشبه من حيث التصميم الخارجي الجيل الأخير من هواتف آيفون، وخصوصا من حيث الحواف المنحنية والعريضة لإطارات الهيكل، لكنها ستتميز بشكل الفتحة التي تظهر منها الكاميرات الأمامية على الشاشة، إذ ستكون هذه الفتحة أصغر وغير متصلة بحافة الإطار العلوي للجهاز.
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ومن المفترض أن تحصل الأجهزة الجديدة على شاشات Liquid Retina XDR mini-LED يصل أعلى معدل سطوع لها إلى 1600 شمعة/م تقريبا، وسيحصل iPhone 15 وiPhone 15 Pro على شاشات بمقاس 6.1 بوصة، أما هواتف iPhone 15 Max، وiPhone 15 Pro Max فستزود بشاشات بمقاس 6.7 بوصة.
وستعمل الأجهزة الجديدة بمعالجات Apple A17 Bionic الحديثة، وستزود بذواكر داخلية تتراوح سعتها ما بين 256 غيابايت و2 تيرابايت، أما بطارياتها فستتراوح سعتها على الأغلب ما بين 3200 و4000 ميلي أمبير.
وستحصل هواتف iPhone 15 وiPhone 15 Max على كاميرا أساسية مزدوجة العدسة بدقة (12+12) ميابيكسل فيها مستشعر LiDAR، أما هواتف iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max فستزود بكاميرات ثلاثية العدسة بدقة (48+12+12) ميغابيكسل، ومجهزة بمستشعر LiDAR أيضا. (روسيا اليوم)
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