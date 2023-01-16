من هي كريمة مختار التي يحتفل "غوغل" بذكرى ميلادها؟

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احتفل عملاق محركات البحث في الإنترنت "غوغل"، بذكرى ميلاد الممثلة المصرية الراحلة، كريمة مختار.وزيّن رسم لوجه الفنانة كريمة مختار واجهة "غوغل" في صفحته في الدول العربية، وخلفها ستارة تركز إلى المسرح الذي تركت فيه الراحلة بصمات لا تُنسى.وكان هناك رسم تلفزيون يُظهر أما تحمل رضيعا وحولها أطفال صغار، في إشارة إلى الدور الذي أتقنته الراحلة في السينما والمسرح.وعند النقر على الاسم، يحيل "غوغل" المستخدمين إلى صفحة تعرّف الجمهور بالممثلة المصرية الراحلة.وولدت كريمة مختار في ساحل سليم بمحافظة أسيوط، جنوبي مصر، في 16 من كانون الثاني عام 1934، واسمها الحقيقي عطيات محمد البدري.وقال "غوغل" إنه يحتفي بالذكرى الـ89 لميلادها هذا اليوم، واصفا إياها بـ"أم السينما المصرية"، إذ اشتهرت بتجسيد شخصية الأم بعمق وبساطة.وفي البداية، كان والدا الفناة الراحلة يرفضان دخولها مجال التمثيل، لكنها صممت على تحقيق حلمها في "الشاشة الفضية".وتخرجت كريمة مختار في المعهد العالي لفنون الدراما بشهادة البكالوريوس في المسرح.وبعد أداء طبيعي وغير مصطنع طغت عليه الكاريزما، نجحت مختار في البرنامج الإذاعي المخصص للأطفال "بابا شارو"، وفتح هذا العمل الباب أمامها لدخول السينما، إذ شاركت في فيلمها الأول "ثمن الحرية" عام 1967.وفي عام 1974، وصلت كريمة مختار إلى دور البطولة في فيلم "الحفيد"، حيث أدت فيه دور أم شابة لسبعة أطفال، وبذلك أسست الفنانة الراحلة لدور الأم الذي ارتبطت فيه لعقود.ولا يمكن الحديث عن كريمة مختار دون المرور على دورها الراسخ في أذهان الملايين في مسرحية "العيال كبرت"، التي بدأ عرضها أواخر السبعينيات، حيث جسدت شخصية الأم الطيبة إلى حد السذاجة.وتوفيت كريمة مختار في 12 كانون الثاني عام 2017، عن عمر ناهز 82 عاما، وبعد مسيرة حافلة تركت فيها عشرات الأعمال الفنية من أفلام ومسلسلات ومسرحيات. (سكاي نيوز)