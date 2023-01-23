"آبل" تكشف عن أسرع كمبيوتر في العالم.. ما هي مواصفاته؟

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كشفت شركة "آبل" الأميركية العملاقة عن أسرع جهاز كمبيوتر في العالم، ويحتوي على أحدث معالج بيانات توصلت له الشركة، ويتفوق في مواصفاته على أي معالج بيانات آخر تمكن البشر من اختراعه واستخدامه في الحواسيب الشخصية.وبحسب تقرير نشرته جريدة "Daily mail" البريطانية، فإن الكمبيوتر الجديد أسرع وأقوى بستة أضعاف ما كانت عليه الطرازات السابقة من حواسيب "آبل" المحمولة، وذلك بفضل معالج البيانات الأحدث في العالم الذي وضعته الشركة في هذا الكمبيوتر الجديد.وكشفت الشركة النقاب عن جهاز (MacBook Pro) الجديد قبل أيام والذي يضم أسرع معالج بيانات يُستخدم في كمبيوتر محمول على مستوى العالم.ويتم تشغيل أجهزة الكمبيوتر الجديدة مقاس 14 بوصة و16 بوصة بشرائح (M2 Pro) و(M2 Max)، وهي الرقائق الداخلية لعملاق التكنولوجيا والتي حلت محل تلك التي صنعتها شركة "إنتل" وتستخدم في كافة الحواسيب الأخرى التي لا تنتجها شركة "أبل".ويحتوي (M2 Pro) على ما يقرب من 20% من الترانزستورات أكثر من (M1 Pro)، وضعف عرض النطاق الترددي للذاكرة الموحدة الموجودة في (M2)، وأسرع بنسبة تصل إلى 20% من وحدة المعالجة المركزية في (M1 Pro). بينما يعتبر (M2 Max) الأسرع في العالم، مع 10 مليارات ترانزستور أكثر من (M1 Max) وأكثر من ثلاثة أضعاف (M2).ويبدأ سعر جهاز (MacBook) مقاس 14 بوصة بسعر 1999 دولاراً، فيما يبدأ طراز 16 بوصة من سعر 2499 دولاراً. (العربية)