"تلغرام" يتفوّق على "واتس آب" في روسيا

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تفوق "تلغرام" على "واتسآب" من حيث حجم مرور المكالمات عبره في روسيا ، بينما لا يزال "WhatsApp" في المرتبة الأولى من حيث عدد المستخدِمين.ووفقا لشركة MTS الروسية، فإن حصة Telegram من إجمالي حركة مرور الرسائل بلغت حوالي 80 ٪، ولا تزال تتقدم على WhatsApp من حيث نشاط المستخدمين. أما "واتسآب" فلا يزال يتقدم على "تلغرام " وتطبيقات المراسلة الأخرى من حيث عدد المستخدِمين. (روسيا اليوم)