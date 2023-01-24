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تكنولوجيا وعلوم

"فولكس فاغن" تُعدّل إحدى أشهر سياراتها... إليكم ميزاتها الجديدة

Lebanon 24
24-01-2023 | 11:00
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ذكرت بعض مواقع الإنترنت أن فولكس فاغن تنوي إطلاق نسخ معدّلة من سيارة ID.3 التي حظيت بشعبية واسعة في العامين الأخيرين.

وتبعا لأحدث التسريبات فإن السيارات الجديدة ستحصل على تعديلات تجعلها أكثر تميزا مقارنة بمركبات ID.3 الحالية، وسيتغّير فيها التصميم الخارجي لتبدو المركبات أكثر رياضية، كما ستزود بعجلات عريضة بمقاسات تتراوح ما بين 16 و19 إنشا.
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والتعديلات الأبرز ستظهر في هذه السيارات في شكل ممتصات الصدمات وأشكال فتحات الهواء، وكذلك في تصميم الجنح الهوائي الصغير الموجود على مؤخرة الهيكل، وفي تصميم المصابيح الأمامية والخلفية أيضا.

وداخليا ستحصل هذه السيارات على واجهات قيادة جديدة خالية من الأزرار التقليدية تقريبا، وستزود تلك الواجهات بشاشة لمسية في منتصفها بمقاس 12بوصة، وشاشة بارزة من الواجهة موضوعة قبالة المقود، كما سيحصل الزجاج الأمامي فيها على تقنيات عرض السرعة وبيانات الطريق للسائق.

وستتميز السيارة الجديدة ببطاريات قادرة على نقلها لمسافات أطول مقارنة ببطاريات ID.3 الحالية، فضلا عن حصولها على تقنيات Plug & Charge للشحن، كما ستزود بحساسات مسافات وكاميرات متطورة، وحساسات للضوء والمطر، وستجهّز بأنظمة أمان متطورة قادرة على التعرف على المركبات والمشاة على الطرقات لتفادي الحوادث. (روسيا اليوم)
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