اعتبارا من آخر كانون الثاني... هذا ما قررته "مايكروسوفت" بشأن أنظمة "Windows 10"

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قررت "مايكروسوفت التخلي بالتدريج عن أنظمة Windows 10، اعتبارا من آخر كانون الثاني الجاري، ولن يتمكن مستخدمو الحواسب من شراء نسخ هذه الأنظمة، بل ستتوفر لهم نسخ Windows 11 الأحدث".وأشارت بعض وسائل الإعلام إلى أن مايكروسوفت، اعتبارا من أول شباط القادم، ستتوقف عن تقديم الدعم البرمجي لأنظمة Windows 10، أو طرح تحديثات لبرامج تلك الأنظمة، لكنّها ستستمرّ بتقديم الدعم الأمني لهذه الأنظمة حتى أكتوبر عام 2025 كما كانت قد أشارت سابقا. (روسيا اليوم)