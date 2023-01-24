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تكنولوجيا وعلوم

لم يُر منذ العصر الحجري.. مذنب أخضر يستعد للاقتراب من الأرض

Lebanon 24
24-01-2023 | 11:56
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عاد مذنب أخضر غريب لم يمر قرب الأرض منذ زمن الإنسان البدائي، ليظهر في السماء استعدادا للاقتراب من الكوكب الأسبوع المقبل.
 
وسيكون المذنب، الذي يأتي من سحابة "أورت"، أقرب ما يكون إلى الأرض يومي الأربعاء والخميس من الأسبوع المقبل عندما يمر على مسافة 2.5 دقيقة ضوئية، أي 27 مليون ميل فقط، من كوكبنا.
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وتم اكتشاف المذنب الأخضر المعروف باسم C / 2022 E3 (ZTF) في آذار الماضي من قبل علماء الفلك في كاليفورنيا، وقد تم حساب دورانه حول الشمس بمرة كل 50.000 عام، مما يعني أن آخر مرة اجتاز كوكبنا الأصلي كانت في العصر الحجري. (سكاي نيوز عربية) 
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