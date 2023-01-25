شركات تبتكر نظارات واقع معزز تساعد على العلاج النفسي للمسنين

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تسعى شركات تكنولوجية ناشئة لابتكار خدمات تفي باحتياجات كبار السن خاصة أن أعداد المسنين في ازدياد.إذ أعلنت"ريند إيفر"، واحدة من هذه الشركات، عن إطلاقها تقنية الواقع المعزز من أجل مساعدة المسنين على الشعور بوحدة أقل، والآن لديها 600 ألف مستخدم.وتم تصميم التطبيق كغرفة معيشة افتراضية حيث يمكن للعائلات "الالتقاء" وإلقاء نظرة على الصور وممارسة الألعاب ومشاهدة الأفلام أو التحدث معا.وقال مسؤولو الشركة أن التجارب الافتراضية يمكن أن تظهر نتائج إيجابية هائلة، خاصة بالنسبة للأشخاص المعزولين اجتماعيا.