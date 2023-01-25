Tecno تنافس "سامسونغ" بهذا الهاتف المميز!

كشفت Tecno عن هاتفها الجديد الذي سينافس هواتف سامسونغ المتوسطة الفئة من حيث المواصفات والسعر.



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ويعمل الجهاز بنظام Android 12 مع واجهات HIOS 12، ومعالج Mediatek MT6761 Helio A22، ومعالج رسوميات PowerVR GE8320، وذواكر وصول عشوائي 3 و4 غيغابايت، وذواكر داخلية 32/64 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC. ويأتي الهاتف الجديد بهيكل أنيق أبعاده (163.9/75.5/8.9) ملم، ومجهّز بشاشة IPS LCD بمقاس 6.56 بوصة، دقة عرضها (1600/720) بيكسل، ترددها 90 هيرتزا، ومعدل سطوعها 267 شمعة/م تقريبا.ويعمل الجهاز بنظام Android 12 مع واجهات HIOS 12، ومعالج Mediatek MT6761 Helio A22، ومعالج رسوميات PowerVR GE8320، وذواكر وصول عشوائي 3 و4 غيغابايت، وذواكر داخلية 32/64 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

أما الكاميرا الأساسية له فأتت ثنائية العدسة بدقة 13 ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية فيه جاءت بدقة 5 ميغابيكسل وتعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

وزوّد الهاتف بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C 2.0، ومستقبل لإشارات الراديو FM، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع تقنية الشحن السريع. (روسيا اليوم)