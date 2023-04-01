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تكنولوجيا وعلوم

لامبورغيني تطرح أولى سياراتها الهجينة

Lebanon 24
01-04-2023 | 05:00
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طرحت شركة صناعة السيارات الرياضية الفارهة الإيطالية لامبورغيني أول سيارة هجين من إنتاجها مزودة بثلاث محركات كهربائية بقوة 1001 حصان، لكنها تستطيع السير بهذه المحركات الكهربائية لمسافة 6 أميال فقط قبل الحاجة لإعادة شحن البطارية.
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وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن السيارة الهجين لامبورجيني ريفويلتو  2024 ستحل محل السيارة أفينتادور التي تعمل بمحرك تقليدي والتي يتم تصنيعها منذ .2011 وتعتمد السيارة الجديدة على النموذج الاختباري للسيارة الكهربائية لامبورجيني تيرزو ميلينيو والسيارة النادرة لامبورغيني سيان التي استخدمت تكنولوجيا الهجين. 
وتعمل السيارة الجديدة على 13 وضع قيادة، مع الدفع الرباعي وصندوق تروس يعطي 8 سرعات يتيح وصول السيارة إلى سرعة 62 ميلا في الساعة خلال 2.5 ثانية فقط، بحسب الشركة الإيطالية. وتزيد السرعة القصوى للسيارة عن 217 ميلا في الساعة.
وكما هو الحال في السيارة سيان التي يصل سعرها إلى 3 ملايين دولار، فإن تكنولوجيا الهجين تستهدف تحقيق أقصى طاقة ممكنة مع أداء سلس بعيداعن استخدام البنزين رغم أن لامبورغيني تقول إن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ستقل بنسبة 30% عن السيارة التقليدية أفينتادور.
وتتيح تكنولوجيا الهجين السير بالمحرك الكهربائي بهدوء حتى مغادرة الحي السكني ثم الانطلاق بالمحرك التقليدي ذي الـ 12 صماما بعد ذلك.  
ويأتي طرح السيارة الجديدة ريفويلتو  بعد أسابيع قليلة من إعلان لامبورغيني الموجود مقرها في مدينة بولونيا الإيطالية، تسجيل أرباح قوية خلال 2022، مع حجز كامل إنتاجها حتى 2024 على الأقل.
وباعت الشركة المملوكة لمجموعة فولكس فاغن الألمانية خلال العام الماضي 9233 سيارة وهو رقم قياسي يزيد بنسبة 10% عن مبيعات .2021 كما حققت إيرادات بقيمة 2.59 مليار دولار  بزيادة نسبتها 22% سنويا.
ومن المقرر بدء تسليم السيارة ريفويلتو  في نهاية العام الحالي، بحسب متحدث باسم لامبورغيني.  ورغم أن الشركة لم تكشف عن أسعار السيارة، فإن المؤشرات تقول إن السعر سيبدأ بأكثر من 500 ألف دولار.
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