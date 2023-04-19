هواوي تتحدى سامسونغ بهذا الهاتف الجديد!

أعلنت هواوي عن مواصفات هاتفها الجديد الذي ستنافس فيه أفضل هواتف سامسونغ المطروحة حاليا من حيث الأداء وقدرات التصوير.

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وحصل هاتف Huawei nova 11 Ultra الجديد على تصميم مميز جدا وخصوصا واجهته الخلفية التي ثبتت عليها الكاميرات في إطار أنيق جدا، وجاء بهيكل مقاوم للماء والغبار وزنه 188 غ.أما شاشته فأتت من نوع OLED بمقاس 6.78 بوصة، دقة عرضها (2652/1200) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا،ومعدل سطوعها 429 شمعة/م تقريبا.ويضمن الأداء الممتاز له معالج Qualcomm Snapdragon 778G 4G، ومعالج رسوميات Adreno 642L، وذواكر داخلية 512 غيغابايت.أما الكاميرا الأساسية له فأتت ثنائية العدسة بدقة (50+8) ميغابيكسل، فيها عدسة للتصوير الفائق العرض، والكاميرا الأمامية جاءت ثنائية العدسة بدقة (60+8) ميغابيكسل.وحصل الجهاز على منفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 4500 ميلي أمبير تعمل مع شاحن فائق السرعة باستطاعة 100 واط. (روسيا اليوم)