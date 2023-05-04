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تكنولوجيا وعلوم

اليكم مواصفات أحد أفضل هواتف أندرويد حالياً

Lebanon 24
04-05-2023 | 08:00
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كشفت موتورولا رسميا عن هاتف +Edge بنسخته الجديدة، والذي صممته ليكون أحد أفضل هواتف أندرويد حاليا.
ويأتي الهاتف الجديد بهيكل مصنوع من أجود المواد ومقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68 ، أبعاده (161.2/74/8.6) ملم، وزنه 203 غ.
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أما شاشته فأتت منحنية الحواف من نوع OLED بمقاس 6.67 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، تعمل مع تقنيات +HDR10 و Dolby Vision، معدل سطوعها 1300 شمعة/م، وترددها يصل إلى 156 هيرتزا ما يجعلها من بين أفضل شاشات الهواتف.


ويعمل الهاتف بنظام Android 13، ومعالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 المتطور، ومعالج رسوميات Adreno 740، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذواكر داخلية 512 غيغابايت.

كما يمتاز الجهاز بقدرات التصوير الممتازة بفضل كاميرته الأساسية التي أتت ثلاثية العدسة بدقة (50+12+50) ميغابيكسل، وكاميرته الأمامية التي جاءت بدقة 60 ميغابيكسل.


وزود الهاتف بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 3.2، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع، بطارية بسعة 5100 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 68 واطا وتوفر إمكانية الشحن العكسي للأجهزة الذكية. (روسيا اليوم)
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