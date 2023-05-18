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تكنولوجيا وعلوم
تسلا تستعد لإطلاق سيارتين جديدتين.. اليكم مميزاتها
Lebanon 24
18-05-2023
|
05:00
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أعلن إيلون ماسك، المدير التنفيذي لشركة تسلا الأميركية لصناعة السيارات الكهربائية، أن الشركة تعمل على إطلاق طرازين جديدين، مؤكداً في الاجتماع السنوي للمساهمين، أن السيارتين الجديدتين ستجعلان الجميع "متحمسين للغاية بشأنهما".
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وعرضت الشاشات على جانبي ماسك، صورة غامضة لسيارة تسلا، لكن لم يتضح على الفور ما إذا كانت توضح التصور لسيارة الجيل التالي.
لم يقدم ماسك الكثير من التفاصيل، إذ قال إنه سيتم الكشف عن المنتجات الجديدة في حدث مخصص في وقت لاحق.
وأكد الملياردير الأميركي أن منتجات الشركة الجديدة ستحظى بمعدلات طلب فائقة، مما قد يشير إلى احتمالية تركيز الشركة على تقديم أسعار تنافسية للسيارتين القادمتين.
توقع ماسك أن يصل معدل إنتاج السيارتين الجديدتين إلى 5 ملايين وحدة سنوياً، وأضاف ساخراً: "هذا مجرد تخميني الخاص، لذا لا تقاضوني"، في إشارة إلى حكم قضائي يجبره على مراجعة قانونية لكل التغرديات التي يطلقها بشأن شركة تسلا.
طرح ماسك العديد من الأفكار التي تعكس ماهية مركبات تسلا الجديدة، فقد قالت الشركة من قبل أنها تعمل على تطوير سيارات التاكسي ذاتية القيادة Robotaxi.
كما كان قد طرح، في وقت سابق، فرضية العمل على إصدار جديد بحيز سعري منخفض يصل إلى 25 ألف دولار، إلى جانب طرح إمكانية عمل تسلا على سيارة كبيرة لنقل الركاب Van.
ولم يتم تحديث تشكيلة تسلا الحالية المكونة من 4 سيارات بشكل ملموس منذ سنوات، وهي سيارات "موديل 3"، و"موديل S"، و"موديل X"، و"موديل Y".
ويقول المحللون في صناعة السيارات إن هناك حاجة ماسة لأن طرح تسلا منتجات جديدة، في حال أرادت البقاء والمنافسة على قمة سوق السيارات الكهربائية.
خلال الحدث، قال ماسك إن تسليم سيارات "سايبرترك" التي طال انتظارها، سيبدأ هذا العام.
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