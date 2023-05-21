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تكنولوجيا وعلوم

قبل ساعات من انطلاق رحلتهما.. رائدا الفضاء السعوديان يشاركان لحظاتهما الأخيرة على الأرض (صور)

Lebanon 24
21-05-2023 | 03:46
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شارك رائدا الفضاء السعوديان ريانة برناوي وعلي القرني لحظاتهما الأخيرة مع متابعيهما على موقع "تويتر"، وذلك قبل ساعات من انطلاقهما إلى رحلتهما للفضاء.
ونشر على القرني على حسابه صورتين من استعداداته للرحلة، وتحضيره للحقيبة التي سيأخذها في مهمته Axiom Mission 2 (Ax-2)، والتي احتوت على معدات وأدوات خاصة للفضاء.
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استعداد



وعلق على الصور قائلاً: "محتويات شنطتي لرحلة الفضاء لو كانت هذي شنطتكم إيش بتاخذون؟".
 
 
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 نشرت ريانة برناوي عبر حسابها في "تويتر" صورة من جولتها أمس بمنطقة الإطلاق، مؤكدة أنه شعور التأهب والحماس بدأ يزداد.
 
يذكر أن رائدي الفضاء السعوديين أكملا الاستعدادات النهائية ضمن طاقم المهمة العلمية AX-2 قبل التوجه إلى الفضاء، اليوم الأحد، حسب الجدول الزمني المعلن سلفاً للرحلة.

وتم وضع صاروخ فالكون 9 ومركبة دراجون على منصة الإطلاق، استعداداً لنقل طاقم مهمة AX-2 إلى محطة الفضاء الدولية. (العربية)
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