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تكنولوجيا وعلوم

تويتر.. هذا ما كشفته كبيرة المصممين عن الميزة الجديدة المرتقبة

Lebanon 24
26-05-2023 | 23:42
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أعلنت كبيرة المصممين في "تويتر"، أندريا كونواي، الجمعة، في تغريدة عن قدوم مجموعة من المزايا الجديدة المرتبطة بمشاهدة مقاطع الفيديو على المنصة.

ووفقاً للصورة التي نشرتها كونواي عبر حسابها على المنصة، سوف تُحدّث واجهة مشغل الفيديو لإضافة المزيد من الخيارات، مع تجميعها في قائمة واحدة تُسهل الوصول إليها.
وتضم القائمة خيارات مثل عرض الشرح أو الترجمة المصاحبة للفيديو Captions، والتحكم في سرعة تشغيل الفيديو بالتسريع أو الإبطاء Playback speed، بالإضافة إلى خيار مشاركة الفيديو عبر التطبيقات الأخرى، وخيار الإبلاغ عن مقاطع الفيديو المسيئة، بحسب البوابة العربية للأخبار التقنية.


كذلك، يوجد خيار تنزيل الفيديو، الذي سوف يحفظه على ذاكرة التخزين الخاصة بالجهاز مباشرة، من دون الحاجة إلى استخدام تطبيقات أو خدمات أخرى لتحميل مقاطع الفيديو من "تويتر".
هذا وكشفت كونواي أن المستخدمين سوف يحصلون على خيار التحكم في جودة الفيديو، وميزة "صورة في صورة" عند تشغيل الفيديو على "تويتر"، إذ يمكن من خلالها عرضه كنافذة مصغرة عائمة مع الاستمرار في التمرير، عوضاً عن الشاشة الكاملة، وهي ميزة أكد قدومها مالك شركة تويتر إيلون ماسك أيضاً في وقت سابق.
 
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المصدر: العربية نت
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