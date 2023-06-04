خطوة جديدة من "مايكروسوفت".. ماذا قررت؟

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وقالت مايكروسوفت إن تطبيق كورتانا المثبت على الحواسيب بنظام ويندوز سوف يتوقف عن العمل بحلول نهاية عام 2023 الجاري، في حين ستستمر خدمة "كورتانا" في العمل كجزء من تطبيقات أخرى، مثل تطبيق البريد الإلكتروني "Outlook" في الهواتف الذكية، وبرنامج محادثات الفيديو تيمز، حتى إشعارٍ آخر.الجدير بالذكر أن مايكروسوفت قدمت "كورتانا" لأول مرة كمساعد افتراضي في نظام Windows Phone 8.1 في الهواتف الذكية عام 2014، وذلك بهدف التنافس مع خدمات مماثلة مثل "سيري" من آبل.