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تكنولوجيا وعلوم
"صنع في مصر".. شركة مشهورة تعلن تصنيع ثالث هواتفها
Lebanon 24
08-06-2023
|
11:00
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أعلنت شركة انفينكس، عن إطلاق هاتفها الجديد Infinix smart 7 في السوق المصري بسعر تنافسي، تحت شعار "صنع في مصر".
ويعد هاتف Infinix smart 7 الهاتف الثالث الذي تقوم انفينكس بتصنيعه عبر خطوط إنتاجها في مصر خلال النصف الأول من العام الجاري لينضم الى سلسلة من الهواتف الذكية المميزة التي قامت الشركة بإنتاجها في مصر منذ بداية العام.
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يذكر أن الشركة قامت بتصنيع هاتفين من خلال خطوط إنتاجها في مصر منذ بداية العام وهما هاتفي HOT 12i وHOT 20i ، ولاقى الهاتفان استحسانا كبيرا من المستخدمين في مصر خصوصا الشباب لما يتمتعان به من مميزات، خصوصا في مجال ممارسة الألعاب، وجودة مشاهدة الصور والفيديوهات والعمل الشاق نتيجة البطارية العملاقة التي تتميز بها هواتف نفينكس.
وقالت شركة Infinix إن مصر من الأسواق الواعدة، موضحة أن مناخ الاستثمار والتصنيع في مصر أصبح جاذبا خصوصا بعد قرارات المجلس الأعلى للاستثمار والتعديلات التشريعية على قانون تنمية الموارد، والحوافز المتعلقة بمستلزمات الإنتاج، داعية لمزيد من التسهيلات والحوافز لزيادة الإنتاج وفتح أسواق تصديرية.
وأكدت Infinix على استمرارها في تصنيع هواتفها في مصر خلال الفترة المقبلة، مع إدخال موديلات جديدة للتصنيع بهدف توطين صناعة الهواتف الذكية في مصر وتدريب الكوادر المصرية على أحدث التكنولوجيا في هذا المجال. (روسيا اليوم)
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