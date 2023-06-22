Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

متطوّر ومنخفض السعر... تعرفوا إلى هاتف "ZTE" الجديد

Lebanon 24
22-06-2023 | 11:00
A-
A+
Doc-P-1080136-638230373296100197.png
Doc-P-1080136-638230373296100197.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تستعد ZTE لإطلاق هاتف أندرويد جديد مجهّز بمواصفات ممتازة، حيث ستتحدى نظيرتها الموجودة في أفضل هواتف سامسونغ الحالية.

وتبعا لأحدث التسريبات، فإن هاتف Nubia Red Magic 8S Pro سيحصل على تصميم خارجي مميز وهيكل بأبعاد (164.4/76.9/10) ملم، كما أن وزنه يبلغ 255غ.
Advertisement

أما شاشته، فستكون من نوع AMOLED بمقاس 6.82 بوصة ودقة عرضها (2400/1080) بيكسل، فيما يصل ترددها إلى 165 هيرتزا بمعدل سطوع بحوالي 405 شمعة/م.

وسيعمل الهاتف بنظام "أندرويد-13" ومعالج Qualcomm SM8450 Snapdragon 8+ Gen 2، كما سيزود بمعالج رسوميات Adreno 730، وذواكر وصول عشوائي 12 و16 جيغابايت وذواكر داخلية 128/256/512 جيغابايت.

ويضم الهاتف أيضا كاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة (64+28+12) ميغابيكسل، حيث تحتوي على عدسة للتصوير العريض وعدسة لتصوير الماكرو، فضلا عن كاميرا أمامية بدقة 16 ميغابيكسل.

وسيجهز الهاتف بمنفذين لشرائح الاتصال ومنفذ USB-C وشريحة NFC وماسح لبصمات الأصابع، بالإضافة إلى بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير، تعمل مع شاحن فائق السرعة باستطاعة 120 واط. (روسيا اليوم)
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:19 | 2023-06-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:31 | 2023-06-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:30 | 2023-06-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:16 | 2023-06-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:33 | 2023-06-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
08:00 | 2023-06-22
05:00 | 2023-06-22
02:00 | 2023-06-22
23:00 | 2023-06-21
16:05 | 2023-06-21
16:00 | 2023-06-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website