27
o
بيروت
29
o
طرابلس
27
o
صور
30
o
جبيل
28
o
صيدا
28
o
جونية
28
o
النبطية
29
o
زحلة
32
o
بعلبك
29
o
بشري
27
o
بيت الدين
29
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
حتى الآن.. ماذا نعرف عن آيفون 15؟
Lebanon 24
30-06-2023
|
02:41
A-
A+
photos
0
A+
A-
تعززت التسريبات حول جهاز آيفون 15 الجديد خلال الأسابيع الماضية، ونقلت مجلة "فوربس" بعض مواصفاته من مصادر وصفتها بالموثوقة.
كما ذكر موقع "PatentlyApple" أنه "تم التأكيد في تقريرين جديدين لسلسلة التوريد من الصين على أن إطار الفولاذ المقاوم للصدأ (ستانليس ستيل) الحالي الموجود بأجهزة آيفون، سيتم استبداله بإطار من التيتانيوم في آيفون 15 برو".
Advertisement
وانتشرت تسريبات حول إطار التيتانيوم بأجهزة آيفون 15 برو وبرو ماكس في تقارير العام الماضي، ولكن لم يتم الكشف عن مزيد من المعلومات في عام 2023.
ولكن موقع PatentlyApple أكد أن هناك طلبات على التيتانيوم قد تم تقديمها من قبل مجموعة "Hon Hai Group" المزودة الرئيسية لشركة آبل، لإنتاج آيفون 15 برو، وسيتم مشاركتها مع شركاتها الفرعية مثل "Hong Zhun" و"FII".
وتلفت مجلة فوربس أن التيتانيوم باهظ الثمن (35-50 دولارا للكيلوغرام، مقابل 1-1.50 دولارا للكيلوغرام الواحد للفولاذ المقاوم للصدأ)، وذلك يضيف مصداقية إلى العديد من التقارير التي تفيد بأن أسعار طرازي 15 برو وبرو ماكس سترتفع هذا العام.
وتشير إلى أن لهذه الخطوة فوائد، إذ أن التيتانيوم له نفس قوة الفولاذ المقاوم للصدأ، ولكنه أخف وزنا بنسبة 40٪، وأقوى من 3 إلى 4 مرات من نفس الوزن.
والجمع بين خفة الوزن والمتانة الإضافية له معنى كبير، إذ تعد أجهزة آيفون من أثقل الهواتف الذكية المتوفرة في الأسواق. وعلى سبيل المثال، يزن جهاز iPhone 14 Pro Max مقاس 6.5 بوصة 240 غراما، بينما يزن جهاز Galaxy S23 Plus مقاس 6.6 بوصة 195 غراما.
وتقول فوربس إن هذا توجه منطقي، لأن التسريبات تفيد أيضا بأن الأجهزة الجديدة ستكون شاشاتها أكبر، وبالتالي هناك حاجة لتخفيف الوزن مع الحفاظ على المتانة ومقاومة التآكل.
وقبل أيام نقل موقع Phone arena المتخصص بأخبار عالم الهواتف النقالة تقارير عن بدء شركة آبل بـ"تخزين" النسخة الجديدة من هاتفها آيفون 15 عند الموزعين.
ويقول الموقع إن الشركة أرادت تفادي مشكلات العرض التي حصلت عند إصدار النسخة 14، حيث تجمع كثيرون أمام مواقع البيع التي خلا بعضها من الأجهزة لفترة طويلة نسبيا.
ويشاع، وفقا للموقع، أن Apple ستبدأ إنتاج أجزاء iPhone 15 في وقت أبكر من العام الماضي. كما يقول الموقع إن الشركة "متفائلة" بشأن المبيعات، حيث تتوقع شحن 89 مليون وحدة هذا العام.
في المقابل، تم بيع 78 مليون وحدة من iPhone 14 خلال نفس الفترة من العام الماضي.
ومن المحتمل أن يتم تشغيل iPhone 15 Pro وPro Max بواسطة شريحة معالجة جديدة، وأن يكون بإطار من التيتانيوم، وقد تحتوي بعض الطرازات على كاميرا تليفوتوغرافي بيرسكوب لتمكين التقريب البصري وتصوير الأشياء صغيرة الحجم.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد أسماك القرش... شاهدوا بالفيديو ما ظهر في بحر لبنان
Lebanon 24
بعد أسماك القرش... شاهدوا بالفيديو ما ظهر في بحر لبنان
09:43 | 2023-06-29
29/06/2023 09:43:09
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ يهمّكم جداً عن الدولار.. إكتشفوا ماذا جرى خلال يومين!
Lebanon 24
خبرٌ يهمّكم جداً عن الدولار.. إكتشفوا ماذا جرى خلال يومين!
14:27 | 2023-06-29
29/06/2023 02:27:44
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة إنتحار تهزّ حارة حريك... شخص رمى نفسه من على سطح أحد المباني
Lebanon 24
حادثة إنتحار تهزّ حارة حريك... شخص رمى نفسه من على سطح أحد المباني
08:08 | 2023-06-29
29/06/2023 08:08:51
Lebanon 24
Lebanon 24
مشهدٌ خطير على طريق المطار وفيديو يرصدهُ.. شاهدوه!
Lebanon 24
مشهدٌ خطير على طريق المطار وفيديو يرصدهُ.. شاهدوه!
13:31 | 2023-06-29
29/06/2023 01:31:09
Lebanon 24
Lebanon 24
سلامة يعدّ الايام المتبقية ويرفض "عرضا ثلاثيا"
Lebanon 24
سلامة يعدّ الايام المتبقية ويرفض "عرضا ثلاثيا"
01:30 | 2023-06-30
30/06/2023 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
08:00 | 2023-06-30
تطبيق جديد للهواتف يمكنه حساب السعرات الحرارية.. تعرفوا إليه
05:00 | 2023-06-30
تطوير هوائيات مميزة لشبكات G5 .. هذا ما تعتزم روسيا القيام به
04:29 | 2023-06-30
تطبيق خبيث ومزيف.. إحذروا الواتسآب الوردي!
02:00 | 2023-06-30
شركة تُطلق اليوم رحلتها التجارية الأولى إلى الفضاء.. إليكم التفاصيل
23:00 | 2023-06-29
"آبل" ترفع أسعار خدمات "iCloud"
16:00 | 2023-06-29
أيهما أطول... الأمازون أم النيل؟
فيديو
بعد تعرضها لوعكة صحية خطيرة.. شاهدوا آخر ظهور لمريم نور (فيديو)
Lebanon 24
بعد تعرضها لوعكة صحية خطيرة.. شاهدوا آخر ظهور لمريم نور (فيديو)
04:48 | 2023-06-30
30/06/2023 15:01:57
Lebanon 24
Lebanon 24
نقل أشلاء بشرية مع حطام الغواصة المنكوبة تيتان.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
نقل أشلاء بشرية مع حطام الغواصة المنكوبة تيتان.. شاهدوا الفيديو
23:32 | 2023-06-28
30/06/2023 15:01:57
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه اللوحة أصبحت أغلى ما باعه مزاد علني بتاريخ أوروبا (فيديو)
Lebanon 24
هذه اللوحة أصبحت أغلى ما باعه مزاد علني بتاريخ أوروبا (فيديو)
11:00 | 2023-06-28
30/06/2023 15:01:57
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact