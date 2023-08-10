Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

سامسونغ تطلق هاتف بسعر منافس بالنسبة لمواصفاته

Lebanon 24
10-08-2023 | 11:00
A-
A+
Doc-P-1096348-638272870116459515.png
Doc-P-1096348-638272870116459515.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تستعد سامسونغ لإطلاق هاتف Galaxy A05 الجديد الذي يأتي بسعر منافس بالنسبة لمواصفاته.

وإن هاتف Samsung Galaxy A05 بحسب التسريبات، سيأتي بهيكل مقاوم للرطوبة والغبار، مجهز بشاشة بمقاس 6.5 بوصة دقة عرضها (1600/720) بيكسل، ترددها 90 هيرتزا، ومحمية بزجاح Corning Gorilla Glass المضاد للصدمات والخدوش.
Advertisement

ويعمل الهاتف بنظام (أندرويد-13) مع واجهات One UI Core، ومعالج Mediatek Helio G70، وذواكر وصول عشوائي 4/6/8 غيغابايت، وذواكر داخلية 64/128 غيغابايت.

أما كاميرته الأساسية فأتت ثنائية العدسة بدقة (50+5) ميغابيكسل فيها عدسة للتصوير العريض، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 8 ميغابيكسل.

ودعمته سامسونغ بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB-C، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 18 واطاً.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:54 | 2023-08-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:55 | 2023-08-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:38 | 2023-08-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:14 | 2023-08-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:41 | 2023-08-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
13:22 | 2023-08-10
12:30 | 2023-08-10
08:00 | 2023-08-10
04:37 | 2023-08-10
04:00 | 2023-08-10
03:09 | 2023-08-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24