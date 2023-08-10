28
o
بيروت
28
o
طرابلس
27
o
صور
28
o
جبيل
28
o
صيدا
28
o
جونية
26
o
النبطية
24
o
زحلة
25
o
بعلبك
28
o
بشري
28
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
سامسونغ تطلق هاتف بسعر منافس بالنسبة لمواصفاته
Lebanon 24
10-08-2023
|
11:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
تستعد سامسونغ لإطلاق هاتف Galaxy A05 الجديد الذي يأتي بسعر منافس بالنسبة لمواصفاته.
وإن هاتف Samsung Galaxy A05 بحسب التسريبات، سيأتي بهيكل مقاوم للرطوبة والغبار، مجهز بشاشة بمقاس 6.5 بوصة دقة عرضها (1600/720) بيكسل، ترددها 90 هيرتزا، ومحمية بزجاح Corning Gorilla Glass المضاد للصدمات والخدوش.
Advertisement
ويعمل الهاتف بنظام (أندرويد-13) مع واجهات One UI Core، ومعالج Mediatek Helio G70، وذواكر وصول عشوائي 4/6/8 غيغابايت، وذواكر داخلية 64/128 غيغابايت.
أما كاميرته الأساسية فأتت ثنائية العدسة بدقة (50+5) ميغابيكسل فيها عدسة للتصوير العريض، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 8 ميغابيكسل.
ودعمته سامسونغ بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB-C، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 18 واطاً.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
تعمل في قناة الـ OTV.. هكذا علّقت ابنة الراحل فادي بجاني على حادثة الكحالة (صور)
Lebanon 24
تعمل في قناة الـ OTV.. هكذا علّقت ابنة الراحل فادي بجاني على حادثة الكحالة (صور)
02:54 | 2023-08-10
10/08/2023 02:54:47
Lebanon 24
Lebanon 24
بالإسم والصورة.. من هو الشخص الذي نعاه "حزب الله" إثر حادثة الكحالة؟
Lebanon 24
بالإسم والصورة.. من هو الشخص الذي نعاه "حزب الله" إثر حادثة الكحالة؟
15:55 | 2023-08-09
09/08/2023 03:55:06
Lebanon 24
Lebanon 24
ظهر بملابس نسائية في جلسة تصوير.. ابن راغب علامة يُثير الجدل من جديد شاهدوا الصور
Lebanon 24
ظهر بملابس نسائية في جلسة تصوير.. ابن راغب علامة يُثير الجدل من جديد شاهدوا الصور
03:38 | 2023-08-10
10/08/2023 03:38:55
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع مستمر في سعر صرف الدولار.. اليكم ما سجله صباح اليوم
Lebanon 24
ارتفاع مستمر في سعر صرف الدولار.. اليكم ما سجله صباح اليوم
03:14 | 2023-08-10
10/08/2023 03:14:30
Lebanon 24
Lebanon 24
صورتان لضحيتي حادثة الكحالة.. "فادي وأحمد" خسرا الحياة بسبب "شاحنة"!
Lebanon 24
صورتان لضحيتي حادثة الكحالة.. "فادي وأحمد" خسرا الحياة بسبب "شاحنة"!
16:41 | 2023-08-09
09/08/2023 04:41:46
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
13:22 | 2023-08-10
"فيرجن غالاكتيك" تطلق أول رحلة سياحية إلى الفضاء... من تضمّ؟
12:30 | 2023-08-10
ما هي الخصائص الجديدة التي ستُضاف على "ثريدز" بعدما تركه نصف مستخدميه؟
08:00 | 2023-08-10
Vivo تنافس سامسونغ بواحد من أفضل الحواسب اللوحية.. ما هي مواصفاته؟
04:37 | 2023-08-10
هم الأكثر تبنيا للتكنولوجيا.. تعرفوا إلى جيل "ألفا"
04:00 | 2023-08-10
تحديث جديد لواتس آب يتيح للأصدقاء رؤية كل شيء على شاشتك
03:09 | 2023-08-10
يوتيوب يطلق تجربة مشاهدة جديدة بناء على إعدادات سجل المشاهدة
فيديو
ممثلة لبنانية تنفعل غضبا وتحرق فستان زفافها! (فيديو)
Lebanon 24
ممثلة لبنانية تنفعل غضبا وتحرق فستان زفافها! (فيديو)
03:13 | 2023-08-08
10/08/2023 21:39:02
Lebanon 24
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تطل بتوقعات جديدة ومُفاجئة.. هذا ما قالته عن الدولار وانتخاب رئيس (فيديو)
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تطل بتوقعات جديدة ومُفاجئة.. هذا ما قالته عن الدولار وانتخاب رئيس (فيديو)
00:03 | 2023-08-07
10/08/2023 21:39:02
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس فنزويلا يتهم ترامب بمحاولة اغتياله في الـ 2018.. هذا ما كشفه (فيديو)
Lebanon 24
رئيس فنزويلا يتهم ترامب بمحاولة اغتياله في الـ 2018.. هذا ما كشفه (فيديو)
01:59 | 2023-08-05
10/08/2023 21:39:02
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24