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تكنولوجيا وعلوم
تحديث جديد.. هكذا يمكن إخفاء رسائل واتس آب
Lebanon 24
16-08-2023
|
00:28
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ستضيف ميزة واتس آب الجديدة وسيلة أخرى للحماية للمستخدمين الذين يرغبون في إخفاء رسائلهم عمن حولهم.
وتم الإعلان هذا الأسبوع عن الاختبار التجريبي لقفل الشاشة، وهو ميزة واتس آب لسطح المكتب الجديدة، التي تخفي قائمة محادثات المستخدم خلف شاشة مقفلة، والطريقة الوحيدة لإزالة الشاشة السوداء هي إدخال كلمة المرور لهذا الحساب.
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وفي الوقت الحالي، الميزة متاحة فقط لمجموعة محدودة من المستخدمين، الذين انضموا إلى برنامج الاختبار التجريبي للتطبيق وقاموا بتثبيت أحدث إصدار.. ويمكن للمستخدمين تمكين هذه الميزة من خلال الانتقال إلى صفحة الخصوصية ضمن إعدادات واتس آب.
ووفقاً لموقع Wabeta.com من الممكن تكوين ميزة قفل الشاشة عن طريق اختيار وقت مطالبة المستخدم بإدخال كلمة المرور، وإذا نسي المستخدم كلمة المرور الخاصة به، فسيلزمه تسجيل الدخول مرة أخرى عن طريق مسح رمز الاستجابة السريعة.
وعند تمكين هذه الميزة، فإنها تضمن أنه حتى إذا تمكن شخص ما من الوصول إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بك أثناء غيابك، فلن يتمكن من الوصول إلى محادثاتك ورسائلك على واتس آب من دون إدخال كلمة المرور.
ولن تظهر الإشعارات الفورية عندما تكون الشاشة مقفلة، ويساعد هذا بالتأكيد المستخدمين في الحفاظ على سرية محادثاتهم، من خلال تعزيز الخصوصية ومنع المستخدمين غير المصرح لهم من عرض معلوماتهم الشخصية، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.
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