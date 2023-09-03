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تكنولوجيا وعلوم
سيارة ميني كوبر الكهربائية الجديدة.. تعرفوا على ميزاتها
Lebanon 24
03-09-2023
|
08:00
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أعلنت شركة بي إم دبليو الجيل الخامس من سيارة ميني كوبر، وهي السيارة الكهربائية الأولى من العلامة التجارية الحاصلة على تصميم فريد لا يشابه نظيراتها المزودة بمحرك الاحتراق الداخلي.
ويأتي الطراز الأول المسمى Mini Cooper E بمحرك بقوة 135 كيلوواط، وعزم دوران 290 نيوتن متر، وتسارع من 0 كم إلى 100 كم في الساعة خلال 7.3 ثانية. وتتميز بمدى قيادة يمتد بين 230 كم و300 كم.
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ويصبح المدى 400 كم في سيارة Mini Cooper SE المتميزة بعزم دوران يبلغ 330 نيوتن متر و160 كيلوواط من قوة المحرك، والتسارع من 0 كم في الساعة إلى 100 كم في الساعة في 6.7 ثانية، كما أن بطاريتها قابلة للشحن من 10 بالمئة إلى 80 بالمئة في أقل من نصف ساعة.
ومن ناحية المظهر، فقد تبنت سيارة ميني كوبر من الجيل الخامس شيئًا تسميه الشركة البساطة الكاريزمية للتأكيد على الميزات الحديثة الرئيسية للسيارة.
وقال أوليفر هيلم، رئيس قسم تصميم ميني كوبر، في بيان: "طورنا لغتنا التصميمية الجديدة المستوحاة من تاريخنا لمنح كل طراز جديد شخصية قوية وفردية ويتميز بلغة تصميم واضحة ومختصرة تركز بشكل بديهي على أساسيات العلامة التجارية".
ويتميز هذا التصميم الجديد خارجيًا بعجلات أكبر ومقابض أبواب مسطحة وإزالة الأطراف الخارجية للرفارف، في حين أن التصميم الداخلي مستوحى من سيارة ميني كوبر الأصلية لعام 1959 المتضمنة مجموعة العدادات المستديرة الأمامية والوسطى، مع مفاتيح تبديل أسفلها.
ويتميز التحديث بشاشة من نوع OLED عالية الدقة بقياس 9.5 بوصة تقدم نظام التشغيل Mini 9 وتقدم كل شيء بدءًا من الوسائط وحتى التطبيقات.
كما تتميز السيارة أيضًا بالمساعد الشخصي الذكي الأول للعلامة التجارية، حيث يمكن التحكم في التنقل والترفيه والمزيد من خلال زر الضغط والتحدث أو قول: "Hey Mini".
وتشتمل الميزات الإضافية في الجيل الخامس من السيارة على مساعد ركن السيارة الاختياري Plus مع 12 مستشعرًا وأربع كاميرات، والوضع الأخضر، الذي يطيل عمر البطارية. وبالإضافة إلى ذلك، فهي تحتوي على أربعة خيارات جديدة للتجهيزات: الأساسية، والكلاسيكية، والمفضلة، و JCW. (العربية)
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