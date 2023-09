مزايا وسعر "أيفون 15 وأيفون 15 بلس".. تعرّف إليها

Advertisement

كشفت شركة أبل عن أبرز المواصفات الخاصة بأحدث إصداراتها من هاتفها "آيفون 15"، وذلك خلال مؤتمرها السنوي الكبير.وقالت الشركة خلال مؤتمرها إن "آيفون 15"، يتمتع بخصائص عديدة، أبرزها شاشة 6.1 و 6.7 إنش، وكاميرا بدقة 48 ميغابكسيل، ستتيح التقاط صور بدقة عالية وخيار تقريب بصري للمسافات 2x جديد لمنح المستخدمين ثلاثة مستويات من التكبير/التصغير البصري، كما لو كان لديهم كاميرا ثالثة.ويمكن لخدمة المساعدة على الطريق عبر الأقمار الصناعية توصيل المستخدمين باتحاد السيارات الأميركي AAA إذا واجهوا مشكلة في السيارة أثناء تواجدهم خارج الشبكة.ومع شريحة A16 بايونك التي تقدم أداءً قوياً قد أثبت جدارته، وموصل USB-C، وميزة العثور الدقيق في "أين أصدقائي"، وميزات المتانة الرائدة في المجال، يمثل iPhone 15 وiPhone 15 Plus قفزة.وسيتوفر iPhone 15 وiPhone 15 Plus بخمسة ألوان جديدة: الوردي، والأصفر، والأخضر، والأزرق، والأسود. وسيبدأ الطلب المسبق الجمعة 15 أيلول، على أن يبدأ التوفر من يوم الجمعة الموافق 22 أيلول.وسيوفر الإصدارين الجديدن لأيفون شاشة بمقاس6.1 إنش و6.7 إنش،1 ويدعمان ميزة Dynamic Island، وهي طريقة للتفاعل مع الإشعارات الهامة والأنشطة المباشرة.وتتكيف هذه التجربة بسلاسة لتتيح للمستخدمين رؤية الاتجاه الذي يجب عليهم اتباعه في تطبيق الخرائط، وتسهّل التحكم في الموسيقى. وتصل درجة السطوع القصوى الآن إلى 1.600 شمعة/المتر المربع لتجعل الصور والفيديوهات بوضوح HDR. وفي الشمس، يصل الحد الأقصى لنسبة السطوع في الخارج لغاية 2.000 شمعة/المتر المربع، أي ضعف الجيل السابق.وسيأتي هاتف iPhone 15 Pro المتطور والمغلف بالتيتانيوم باللون الأسود والأزرق والفضي. ويروج المسؤولون التنفيذيون في شركة Apple لمدى خفة ونحافة المعدن، مع التركيز أيضًا على قوة التيتانيوم.وستغطي مادة التيتانيوم الأكثر صلابة طرازي iPhone 15 Pro. وفي الوقت الحالي، يستخدمون الألومنيوم، وهو أقل متانة.نظام الكاميرا المتقدم في iPhone 15 وiPhone 15 Plus بدقة 48MP، وباستخدام مستشعر رباعي البكسلات وFocus Pixels بنسبة 100% للحصول على ضبط تلقائي سريع للعدسة.وتتيح الكاميرا الرئيسية للمستخدمين إمكانية التقاط الصور بدقة 24MP في الوضع التلقائي الجديد، وتقدم بذلك دقة لجودة الصورة بحجم ملف عملي ملائم للتخزين والمشاركة.