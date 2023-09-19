باحثون في Microsoft AI يتسببون بتسريب 38 تيرابايت من بيانات الشركة

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قام فريق بحث Microsoft AI بتحميل بيانات التدريب على منصة GitHub في محاولة لتزويد الباحثين الآخرين بنماذج مفتوحة المصدر ونماذج الذكاء الاصطناعي للتعرف على الصور، ما أدى إلى كشف 38 تيرابايت من البيانات عن غير قصد، بحسب موقع The Verge الأميركي.واكتشفت شركة Wiz، وهي شركة للأمن السيبراني، رابطًا مدرجًا في الملفات التي تحتوي على نسخ احتياطية لأجهزة الكمبيوتر الخاصة بموظفي Microsoft.وتقول Wiz إن تلك النسخ الاحتياطية تحتوي على كلمات مرور لخدمات مايكروسوفت ومفاتيح سرية وأكثر من 30 ألف رسالة داخلية من Teams من مئات موظفي شركة التكنولوجيا العملاقة، ومع ذلك، تؤكد مايكروسوفت في تقريرها الخاص عن الحادث، أنه "لم يتم الكشف عن أي بيانات للعملاء، ولم يتم تعريض أي خدمات داخلية أخرى للخطر".وتم تضمين الرابط عمدًا مع الملفات حتى يتمكن الباحثون المهتمون من تنزيل نماذج تم تدريبها مسبقًا، ولم يكن هذا الجزء مصادفة، واستخدم باحثو Microsoft ميزة Azure تسمى "رموز SAS"، والتي تتيح للمستخدمين إنشاء روابط قابلة للمشاركة تتيح لأشخاص آخرين الوصول إلى البيانات الموجودة في حساب Azure Storage الخاص بهم.ويمكن للمستخدمين اختيار المعلومات التي يمكن الوصول إليها من خلال روابط SAS، سواء كانت ملفًا واحدًا أو حاوية كاملة أو وحدة تخزين كاملة، وفي حالة مايكروسوفت، شارك الباحثون رابطًا يمكنه الوصول إلى حساب التخزين الكامل.وكان قد اكتشف Wiz المشكلة الأمنية وأبلغ عنها إلى Microsoft في 22 حزيران، وألغت الشركة رمز SAS المميز بحلول 23 حزيران، وأوضحت Microsoft أيضًا أنها تعيد فحص جميع مستودعاتها العامة.وعلى الرغم من إصلاح الرابط المحدد الذي اكتشفه Wiz، فمن المحتمل أن تؤدي رموز SAS المميزة التي تم تكوينها بشكل غير صحيح إلى تسرب البيانات ومشاكل خصوصية كبيرة، و تعترف Microsoft بأنه "يجب إنشاء رموز SAS المميزة والتعامل معها بشكل مناسب" وقد نشرت أيضًا قائمة بأفضل الممارسات عند استخدامها، والتي من المفترض أن تمارسها بنفسها.