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تكنولوجيا وعلوم

يوم المعلم العالمي 2023... كبف احتفل جوجل؟

Lebanon 24
05-10-2023 | 00:54
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احتفل عملاق محركات البحث في الإنترنت غوغل، الأربعاء، بيوم المعلم العالمي.

وزينت واجهة غوغل رسوم متحركة ترمز إلى دور المعلم في تربية الأجيال.
 
وكانت الرسوم عبارة عن جسد معلم يحمل كتابا ورأسه على شكل الشمس، ويقوم بيد أخرى بسكب الماء على طالب صغير، يكبر ويترعرع بعد سكب الماء عليه.
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وكتب غوغل على مدونته مقالا بعنوان "تكريم المعملين في كل مكان في هذا اليوم العالمي للمعملين"، سلّط الضوء فيه على أصوات المعلمين الحقيقية وما يعني أن تكون معلما اليوم.
 
وجاء المقال بقلم جيني ماغيرا، المديرة الدولية لتأثير التعليم في غوغل للتعليم.

وجاء فيه أنه للاحتفال بيوم المعلم العالمي وتكريم مساهمتهم المذهلة في التعليم العالمي، ألقى غوغل نظرة على الاتجاهات العالمية لكيفية بحث الناس عن الناس في محرك البحث عن المعلم التعليم خلال الماضي.
 
وقالت ماغيرا إن هناك ازديادا كبيرا في عمليات البحث التي ترمي إلى معرفة سبل شكر المعلمين في مجتمعاتهم.

وعلى سبيل المثال، فوفقا لـ"غوغل ترندز"، فإن هناك زيادة عالمية في البحث عن مصطلحات تدور حول "شكرا أيها المعلم" بنسبة 77 في المئة في آخر 12 شهرا.
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