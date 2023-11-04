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تكنولوجيا وعلوم
ساعة ذكية لقياس ضغط الدم.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
04-11-2023
|
05:00
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تنوي شركة "آبل" إضافة بعض الخواص الجديدة إلى ساعتها الذكية القادمة في عام 2024 بالإضافة إلى تحسين التصميم، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة بلومبيرغ الأميركية.
وتحاول آبل تطوير تقنيات جديدة تتيح لها قياس ضغط الدم عبر ساعتها الذكية بالاعتماد على حساسات من نوع خاص، حيث ستساعد تلك الخاصية في تشخيص المصابين بارتفاع ضغط الدم، أو متابعة المرضى الذين يعانون ضغط الدم المرتفع.
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وبحسب تقرير بلومبيرغ، فإن الخاصية سوف تقيس ضغط الدم على نحو تقديري، وتطمح آبل لاحقًا إلى توفير قراءات دقيقة له وتشخيص الحالات المرضية المرتبطة به.
وتخطط آبل أيضًا لإضافة خاصية اكتشاف انقطاع التنفس أثناء النوم من خلال مراقبة أنماط التنفس والنوم لتحديد إصابة الشخص بتلك الحالة التي تستدعي استشارة طبية متخصصة.
وكانت تقارير صحفية سابقة قد أشارت إلى أن آبل تعمل على تطوير خاصية لقياس نسبة السكر في الدم دون الحاجة إلى أخذ عينة من الدم عبر استخدام نوع خاص من الحساسات البصرية، إلا أن تلك الخاصية لا تزال في مراحل التطوير الأولية، وقد تستغرق عدة سنوات قبل طرحها، بحسب ما ذكرت بلومبيرغ نقلًا عن مصادر مطلعة.
ومن المنتظر أن تطرح آبل الجيل العاشر من ساعتها الذكية خلال عام 2024 المقبل، وتحرص آبل أن يكون ذلك الإصدار مميزًا بكافة الطرق الممكنة.(العربية)
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