Air Drop: مشاركة الملفات بسهولة على نظام Apple iOS

لقد كان AirDrop دائمًا وسيلة مريحة حقًا لمشاركة الملفات مع الآخرين الذين يستخدمون أجهزة آبل،ومع ذلك كانت هذه الميزة محدودة بعض الشيء، حيث يجب أن يكون المستخدمون ضمن نطاق Wi-Fi وBluetooth لمشاركة الصور أو مقاطع الفيديو أو أي ملف آخر.

مع طرح نظام التشغيل iOS 17.1، تم تعزيز قدرات "أيردروب"، بشكل أكبر من خلال القدرة على استخدام البيانات المحمولة لنقل الملفات، وهذا يعني أنه يمكن للمستخدمين مواصلة عمليات نقل AirDrop بسلاسة حتى عندما يكونون خارج شبكة Wi-Fi، مما يضمن عدم انقطاع تجربة مشاركة الملفات.

الخطوات التي يتعين عليك اتباعها لمشاركة الملفات بدون Wi-Fi أو Bluetooth

1- افتح تطبيق الإعدادات على جهاز iPhone أو iPad.

2- اضغط على "عام".

3- قم بالتمرير لأسفل وانقر على "AirDrop".

4- ضمن قسم "خارج النطاق"، قم بالتبديل إلى المفتاح الموجود بجوار "استخدام البيانات عبر المحمول".

5- كرر هذه العملية على جهاز المستلم للتأكد من تكوين كلا الجهازين لعمليات النقل عبر AirDrop المحمول.

6- بدء عمليات نقل AirDrop عبر الهاتف المحمول.

7- بمجرد تمكين البيانات عبر الهاتف المحمول لـ AirDrop، ابدأ عملية نقل AirDrop كما تفعل عادةً.

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إذا انتقلت خارج نطاق Wi-Fi أثناء النقل، فسيستمر الملف في النقل بسلاسة باستخدام البيانات عبر المحمول، بشرط أن يكون لدى كلا الجهازين اتصال محمول قوي.