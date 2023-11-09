Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

Air Drop: مشاركة الملفات بسهولة على نظام Apple iOS

Lebanon 24
09-11-2023 | 08:00
A-
A+
Doc-P-1128295-638351368415957648.jpg
Doc-P-1128295-638351368415957648.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

لقد كان AirDrop دائمًا وسيلة مريحة حقًا لمشاركة الملفات مع الآخرين الذين يستخدمون أجهزة آبل،ومع ذلك كانت هذه الميزة محدودة بعض الشيء، حيث يجب أن يكون المستخدمون ضمن نطاق Wi-Fi وBluetooth لمشاركة الصور أو مقاطع الفيديو أو أي ملف آخر.

 

مع طرح نظام التشغيل iOS 17.1، تم تعزيز قدرات "أيردروب"، بشكل أكبر من خلال القدرة على استخدام البيانات المحمولة لنقل الملفات، وهذا يعني أنه يمكن للمستخدمين مواصلة عمليات نقل AirDrop بسلاسة حتى عندما يكونون خارج شبكة Wi-Fi، مما يضمن عدم انقطاع تجربة مشاركة الملفات.

 

الخطوات التي يتعين عليك اتباعها لمشاركة الملفات بدون Wi-Fi أو Bluetooth

 

1- افتح تطبيق الإعدادات على جهاز iPhone أو iPad.

2- اضغط على "عام".

3- قم بالتمرير لأسفل وانقر على "AirDrop".

4- ضمن قسم "خارج النطاق"، قم بالتبديل إلى المفتاح الموجود بجوار "استخدام البيانات عبر المحمول".

5- كرر هذه العملية على جهاز المستلم للتأكد من تكوين كلا الجهازين لعمليات النقل عبر AirDrop المحمول.

6- بدء عمليات نقل AirDrop عبر الهاتف المحمول.

7- بمجرد تمكين البيانات عبر الهاتف المحمول لـ AirDrop، ابدأ عملية نقل AirDrop كما تفعل عادةً.

 
Advertisement

إذا انتقلت خارج نطاق Wi-Fi أثناء النقل، فسيستمر الملف في النقل بسلاسة باستخدام البيانات عبر المحمول، بشرط أن يكون لدى كلا الجهازين اتصال محمول قوي.

 
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:20 | 2023-11-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:13 | 2023-11-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2023-11-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:15 | 2023-11-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:57 | 2023-11-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
06:30 | 2023-11-09
03:34 | 2023-11-09
02:57 | 2023-11-09
00:49 | 2023-11-09
23:00 | 2023-11-08
16:00 | 2023-11-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24