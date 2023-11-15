أداة جديدة في "سناب شات".. ما هي؟

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أعلن موقع التجارة الإلكترونية الأميركي العملاق أن مستخدمي سناب شات سيتمكنون قريباً من شراء منتجات عبر موقع "أمازون" من دون اضطرارهم إلى وقف تصفّح منصة التواصل الاجتماعي.وارتفع سهم سناب شات بأكثر من 7 بالمئة في بورصة وول ستريت، ليصل إلى 12.15 دولار، وستطال عمليات البيع داخل التطبيق بعض المنتجات المُرَوَّج لها عبر سناب شات والمُباعة في "أمازون".وقال ناطق باسم "أمازون" لوكالة فرانس برس: "في الولايات المتحدة، سيرى العملاء الأسعار في الوقت الفعلي، وسيستفيدون من المزايا الموفّرة لهم في اشتراك برايم، بالإضافة إلى معلومات تقديرية عن عمليات التسليم وتفاصيل عن منتجات مختارة يُروَّج لها عبر سناب شات".وكانت الشركتان الأميركيتان أعلنتا قبل عام عن شراكة بينهما ترمي إلى تسهيل عمليات الشراء من أمازون باستخدام أداة من الواقع الافتراضي.وفي نيسان، سجلّت سناب شات 750 مليون مستخدم شهرياً، لكن على عكس شركة "ميتا" (فيسبوك، انتسغرام، واتساب)، لم تتمكن المنصة مطلقاً من كسب إيرادات إعلانية كافية لتحقيق ربح سنوي، في وقت تبحث المجموعة التي تتخذ من كاليفورنيا مقراً عن مصادر دخل جديدة.ولم يُعلَن عن تفاصيل الصفقة بين أمازون وسناب شات، لا سيما إذا كانت سناب شات ستحصل على نسبة من الأرباح المتأتية من المبيعات عبر أمازون. (سكاي نيوز)