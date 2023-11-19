17
o
بيروت
19
o
طرابلس
26
o
صور
17
o
جبيل
16
o
صيدا
18
o
جونية
10
o
النبطية
9
o
زحلة
7
o
بعلبك
19
o
بشري
16
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
إضافة جديدة لـ"غوغل كروم" من أجل مواجهة الإعلانات
Lebanon 24
19-11-2023
|
16:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
يُعد Ad Accelerator امتداداً جديداً لمتصفحات الويب المستندة إلى كروميوم، مثل غوغل كروم أو مايكروسوفت إيدج، والغرض الوحيد منه هو تسهيل التعامل مع الإعلانات على يوتيوب.
وتقوم الإضافة الجديدة بكتم الإعلانات عند اكتشافها، وزيادة سرعة تشغيلها. وببساطة، فهو يقدم الإعلانات بسرعة ويكتم صوتها على موقع يوتيوب، ويستخدم تقنية مختلفة قليلاً عن ملحق Fadblock، الذي يقوم بتخطي الإعلان، أو إعادة توجيهه بسرعة على يوتيوب.
Advertisement
وتتخذ غوغل إجراءات صارمة ضد استخدام أدوات حظر الإعلانات على يوتيوب. وقد يعرض الموقع مطالبات للمستخدمين، عندما يكتشف أدوات حظر المحتوى التي تطلب من المستخدمين إما إيقاف تشغيل أداة حظر الإعلانات، أو شراء يوتيوب بريميوم.
وفي حين أن معظم أدوات حظر المحتوى التقليدية تعافت دائماً من تقنيات مكافحة حظر الإعلانات الجديدة على يوتيوب، فمن الجيد دائماً معرفة التقنيات المحتملة الأخرى للتعامل مع الإعلانات على موقع نشر الفيديو الشهير، بحسب موقع جي هاكس.
ويتم تثبيت Ad Accelerator على أي متصفح يستند إلى كروميوم بسهولة، ويعمل تلقائياً على كتم صوت الإعلانات بمجرد تثبيته، كما يعمل على تسريع تشغيل الإعلان، ولكنه لا يتخطى الإعلانات في هذه المرحلة، وسوف ترى الإعلان، ولكن فقط لجزء بسيط من الوقت الذي يستغرقه التشغيل بشكل طبيعي.
Advertisement
الأكثر قراءة
تحذيرٌ عاجل بسبب العاصفة التي تضرب لبنان.. إليكم هذا الخبر
Lebanon 24
تحذيرٌ عاجل بسبب العاصفة التي تضرب لبنان.. إليكم هذا الخبر
00:51 | 2023-11-19
19/11/2023 12:51:32
Lebanon 24
Lebanon 24
العاصفة مستمرّة... الأب إيلي خنيصر يتحدّث عن تفاصيل الطقس: الثلوج ستتدنى وأمطار طوفانيّة
Lebanon 24
العاصفة مستمرّة... الأب إيلي خنيصر يتحدّث عن تفاصيل الطقس: الثلوج ستتدنى وأمطار طوفانيّة
08:41 | 2023-11-19
19/11/2023 08:41:04
Lebanon 24
Lebanon 24
"أمرٌ إيجابي" سيعلنه مصرف لبنان.. ما هو؟
Lebanon 24
"أمرٌ إيجابي" سيعلنه مصرف لبنان.. ما هو؟
01:45 | 2023-11-19
19/11/2023 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ طارئ.. العدو يقصف محطّة لـ"ألفا" في منطقة لبنانيّة!
Lebanon 24
خبرٌ طارئ.. العدو يقصف محطّة لـ"ألفا" في منطقة لبنانيّة!
03:55 | 2023-11-19
19/11/2023 03:55:04
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب العاصفة... سفينة تنشطر إلى نصفين (فيديو)
Lebanon 24
بسبب العاصفة... سفينة تنشطر إلى نصفين (فيديو)
10:05 | 2023-11-19
19/11/2023 10:05:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
13:14 | 2023-11-19
"أبل" تعتزم تبني نظام لتحسين تبادل الرسائل بين "آيفون" و"أندرويد"
10:00 | 2023-11-19
بالفيديو... إليكم لحظة ثوران بركان "بوبوكاتيبيتل"
08:00 | 2023-11-19
متطورة وسعرها منافس.. Vivo تعلن عن ساعتها الذكية الجديدة
04:50 | 2023-11-19
في الهند.. إطلاق ساعة Fire-Boltt Royale مع سعة تخزينية كبيرة
02:30 | 2023-11-19
باحثون يخترعون جهاز يحافظ على الدماغ حيا أثناء فصله عن الجسم
00:30 | 2023-11-19
في يوم ناجح.. إطلاق "ستارشيب" الصاروخ الأقوى في رحلة تجريبية ثانية
فيديو
سامسونغ تطلق أقراص تخزين محمولة.. هذه ميزاتها وسعرها (فيديو)
Lebanon 24
سامسونغ تطلق أقراص تخزين محمولة.. هذه ميزاتها وسعرها (فيديو)
04:00 | 2023-11-18
20/11/2023 02:19:36
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو ينتشر للمرة الأولى.. هكذا بدأ هجوم حماس على إسرائيل
Lebanon 24
فيديو ينتشر للمرة الأولى.. هكذا بدأ هجوم حماس على إسرائيل
00:49 | 2023-11-16
20/11/2023 02:19:36
Lebanon 24
Lebanon 24
من داخل غرفة العمليات.. دكتور "فود" يوثق لحظات ولادة ابنه ويتعرّض مع زوجته لهجوم عنيف (فيديو)
Lebanon 24
من داخل غرفة العمليات.. دكتور "فود" يوثق لحظات ولادة ابنه ويتعرّض مع زوجته لهجوم عنيف (فيديو)
03:31 | 2023-11-15
20/11/2023 02:19:36
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24