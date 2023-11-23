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تكنولوجيا وعلوم
بشأن مواصفات هواتف "iPhone 16" القادمة.. هذا ما كشفته أحدث التسريبات
Lebanon 24
23-11-2023
|
02:13
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ذكرت بعض المواقع المهتمة بشؤون التقنية، معلومات تتعلق بمواصفات وتقنيات هواتف iPhone 16 المنتظرة من آبل.
وتبعا لأحدث التسريبات فإن هواتف iPhone 16 Pro و Pro Max ستحصل على شاشات أكبر مقارنة بهواتف iPhone 15 من نفس الفئة، إذ ستجهز هذه الأجهزة بشاشات LTPO بمقاس 6.27 و6.86 بوصة، وترددها 120 هيرتزا، أما شكل فتحات الكاميرا الأمامية في هذه الشاشات فسيكون نفسه مقارنة بأجهزة آيفون الأخيرة.
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وكان المحلل التقني الشهير، روس يونغ قد أشار إلى أن التغيير على شاشات هواتف آيفون سيطال فئتي Pro و Pro Max فقط في أجهزة iPhone 16، فيما ستبقى شاشات الفئة العادية بتردد 60 هيرتزا.
وأشارت بعض المواقع الإلكترونية أيضا إلى أن هواتف iPhone 16 Pro و Pro Max ستحصل على كاميرات بنفس قدرات التقريب البصري "X5"، أي أن هذه القدرات لن تقتصر فقط على أجهزة Pro Max كما في هواتف iPhone 15. (روسيا اليوم)
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