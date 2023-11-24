رسمياً.. Oppo تكشف عن أفضل هواتفها





ويأتي الهاتف بهيكل أنيق التصميم أبعاده (163/74.2/8.2) ملم، وزنه 190 غ، أما شاشته فجاءت من نوع OLED بمقاس 6.74 بوصة، دقة عرضها (1240/2772) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها الأعظمي يصل إلى 1200 شمعة/م تقريبا.

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ويتمتع هذا الجهاز بأداء ممتاز بفضل نظام Android 14 مع واجهات ColorOS 14، ومعالج Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1، ومعالج روسوميات Adreno 730، وذواكر وصول عشوائي 12 غيغابايت، وذواكر داخلية 256/512 غيغابايت. كشفت Oppo رسميا عن هاتف Reno 11 pro الجديد الذي حصل على كاميرات وتقنيات ممتازة وشرائح خاصة تمكنه من العمل بسرعة مع شبكات 5G.ويأتي الهاتف بهيكل أنيق التصميم أبعاده (163/74.2/8.2) ملم، وزنه 190 غ، أما شاشته فجاءت من نوع OLED بمقاس 6.74 بوصة، دقة عرضها (1240/2772) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها الأعظمي يصل إلى 1200 شمعة/م تقريبا.ويتمتع هذا الجهاز بأداء ممتاز بفضل نظام Android 14 مع واجهات ColorOS 14، ومعالج Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1، ومعالج روسوميات Adreno 730، وذواكر وصول عشوائي 12 غيغابايت، وذواكر داخلية 256/512 غيغابايت.

أما الكاميرا الأساسية له أتت ثلاثية العدسة بدقة (50+32+8) ميغابيكسل، وفيها عدسة بفتحة f/2.2 للتصوير الفائق العرض، وكاميرته الأمامية أتت بدقة 32 ميغابيكسل.

ودعمته Oppo بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع، وتقنيات Infrared للتحكم بالأجهزة الإلكترونية عن بعد، وزودته ببطارية بسعة 4700 ميلي أمبير تعمل مع شاحن فائق السرعة باستطاعة 80 واطا.



وسيطرح هذا الهاتف بألوان أساسية هي الأسود والأخضر والفضي، وبسعر 450 يورو تقريبا. (روسيا اليوم)